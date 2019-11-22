Жители Заречья в Череповце выступают против объединения детских поликлиник №2 и №4

22.11.2019 [Общество]

Жители Заречья в Череповце выступают против объединения детских поликлиник № 2  улице Беляева и № 4 на улице Суворова в одну - поликлинику № 3. Родители детей беспокоятся, что физиотерапевтическое отделение, рентген-кабинет и кабинет массажа предлагается расположить только в здании на Суворова. Рядом с ним нет автобусных остановок и парковочных мест.

Череповчанка Елена, мать четверых детей, пришла на встречу с руководством поликлиники №3, чтобы высказать свое несогласие. У ее пятилетнего сына проблемы со здоровьем, ребенок должен регулярно проходить процедуру стимуляции мышц током.

«Раз в полгода по десять процедур, — цитирует Елену официальный сайт Череповца. — Мы живем на углу Олимпийской и Краснодонцев, до Беляева мне 20 минут идти с ребенком. А на Суворова мне ни на чем не доехать. Я могу лишь доехать до трамвайного парка, добраться до „Красного ткача“ и там пешком дворами идти в поликлинику. Можно и на такси, но во что мне обойдется такое лечение? Нас уверяют, что физиокабинет на Беляева загружен лишь на 25%. Но там всегда все время расписано. Я за пять лет не видела, чтобы там девушки сидели с журналами и чаи распивали».

По словам главврача детской поликлиники № 3 Светланы Федуновой,  основная причина переноса ряда услуг на Суворова — необходимость создать на Беляева единое пространство для проведения профосмотров. Эту процедуру ежегодно проходят 95% детей.

«Необходимо организовать эти осмотры безопасно и удобно. Сейчас специалисты сидят на разных этажах, в период заболеваемости трудно из-за этого развести потоки здоровых и больных детей. Было очень много жалоб, — утверждает Светлана Федунова. — После объединения поликлиник появилась возможность организовать отделение профосмотров в правом крыле второго этажа. Детям и родителям больше не придется бегать по всей поликлинике. Но чтобы так сделать, пришлось совместить физиослужбу на базе бывшей поликлиники № 4. Но главное, мы провели анализ загруженности отделений. Они не работают целый день, кабинеты востребованы по два часа в смену! В остальное время они простаивают, сотрудники не заняты. Кроме того, по программе модернизации здравоохранения будут выделяться средства на оборудование. Покупать новое оборудование на два отделения неразумно. Может, внешне наше решение кажется неправильным, но если аппараты используются на 25% своей мощности — это нерационально».

Депутат Гордумы Любовь Царёва предложила отложить переезд отделений, пока не будет ясности с автобусными маршрутами на Суворова.

 

Тэги: дети, поликлиника

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