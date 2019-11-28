Железнодорожный переезд в парке Мира Вологды полностью закроют для авто 28 ноября

В Вологде 28 ноября запретят движение машин через железнодорожный переезд в парке Мира.

— Движение автотранспорта через переезд на улице Слободская (парк Мира) в Вологде 28 ноября с 13 до 20 часов будет полностью закрыто в связи с капитальным ремонтом пути, — сообщает пресс-служба Северной железной дороги.

Автолюбителей просят с пониманием отнестись к ремонту и выбрать путь объезда.

Ранее NewsVo сообщал, что из-за ремонта переезда на улице Слободской водители вынуждены ездить по разбитой Ершовской улице. В конце прошлого года власти обещали ее отремонтировать, но недавно выяснилось, что в 2019 году работы выполнены не будут.