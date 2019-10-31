Обещанный ремонт дороги на улице Ершовской в Вологде не будет проведен в 2019 году

Обещанный городскими властями ремонт улицы Ершовской в 2019 году выполнен не будет. Об этом сообщается в ответе городской администрации на запрос NewsVo:

— В связи с ограниченным бюджетным финансированием, выполнить работы по капитальному ремонту ул. Ершовской в текущем году не представляется возможным.

О том, что в 2019 году городские власти займутся ремонтом улицы, жителям сообщили во время «мобильной приемной» городской администрации в ноябре 2018 года. Тогда и. о. начальника департамента городского хозяйства Вологды Андрей Макаровский признал, что с дорогой «проблема есть».

— Накануне мы выезжали туда, чтобы осмотреть кольцо от Лукьяново через парк Мира в сторону центра. В ближайшие дни там проведут грейдирование, с началом следующего строительного сезона в 2019 году мы этой дорогой займемся вплотную, — пояснил Макаровский.

По данным городской администрации, летом 2019 года «Магистраль» проводила грейдирование улицы, но на этом все ограничилось. Местные жители говорят, что сейчас не помешало хотя бы провести подсыпку ям на дороге — они огромные. Острая необходимость в этом есть еще и потому, что сейчас по этой улице стало ездить больше машин — на ремонт закрылся железнодорожный переезд на улице Слободской, и Ершовская — путь объезда.

— Только я заехал на эту улицу, — провалился в яму колесом и порогом зацепил камень. Со злости позвонил в ГИБДД, мне сообщили что приняли обращение. Когда я позвонил в чиновнишную (администрацию города), и попросил о грейдировании с досыпкой инертными материалами, мне сообщили, что «лимит исчерпан на этот год». Как так? Какой лимит? Есть яма — засыпь. Ау, мэр, я тебе зарплату плачу, и те, кто там ездит то же, в чем проблема? Куда делся мой щебень в ямы? А куда делся старый снятый асфальт с городских улиц, при ремонте дорог? Ведь это же собственность города, мэр, вы же его не можете повторно использовать без продажи подрядчику? (хотелось бы, что бы этим моментом заинтересовалась прокуратура города), — рассказал NewsVo водитель Александр.

Как ранее сообщал NewsVo движение машин через переезд на улице Слободская (парк Мира) в Вологде будет ограничено с 17 октября по 15 ноября в связи ремонтными работами на перегоне Вологда–I – Рыбкино. По вторникам, четвергам и субботам с 10.00 до 18.00 будет проводиться модернизация железнодорожного пути с полной заменой рельсошпальной решетки и вырезкой балласта.