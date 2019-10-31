Обещанный ремонт дороги на улице Ершовской в Вологде не будет проведен в 2019 году

31.10.2019 [Общество]

Обещанный городскими властями ремонт улицы Ершовской в 2019 году выполнен не будет. Об этом сообщается в ответе городской администрации на запрос NewsVo:

— В связи с ограниченным бюджетным финансированием, выполнить работы по капитальному ремонту ул. Ершовской в текущем году не представляется возможным.

О том, что в 2019 году городские власти займутся ремонтом улицы, жителям сообщили во время «мобильной приемной» городской администрации в ноябре 2018 года. Тогда и. о. начальника департамента городского хозяйства Вологды Андрей Макаровский признал, что с дорогой «проблема есть».

 — Накануне мы выезжали туда, чтобы осмотреть кольцо от Лукьяново через парк Мира в сторону центра. В ближайшие дни там проведут грейдирование, с началом следующего строительного сезона в 2019 году мы этой дорогой займемся вплотную, — пояснил Макаровский.

По данным городской администрации, летом 2019 года «Магистраль» проводила грейдирование улицы, но на этом все ограничилось. Местные жители говорят, что сейчас не помешало хотя бы провести подсыпку ям на дороге — они огромные. Острая необходимость в этом есть еще и потому, что сейчас по этой улице стало ездить больше машин — на ремонт закрылся железнодорожный переезд на улице Слободской, и Ершовская — путь объезда.

— Только я заехал на эту улицу, — провалился в яму колесом и порогом зацепил камень. Со злости позвонил в ГИБДД, мне сообщили что приняли обращение. Когда я позвонил в чиновнишную (администрацию города), и попросил о грейдировании с досыпкой инертными материалами, мне сообщили, что «лимит исчерпан на этот год». Как так? Какой лимит? Есть яма — засыпь. Ау, мэр, я тебе зарплату плачу, и те, кто там ездит то же, в чем проблема? Куда делся мой щебень в ямы? А куда делся старый снятый асфальт с городских улиц, при ремонте дорог? Ведь это же собственность города, мэр, вы же его не можете повторно использовать без продажи подрядчику? (хотелось бы, что бы этим моментом заинтересовалась прокуратура города), — рассказал NewsVo водитель Александр. 

Как ранее сообщал NewsVo  движение машин через переезд на улице Слободская (парк Мира) в Вологде будет ограничено с 17 октября по 15 ноября в связи ремонтными работами на перегоне Вологда–I – Рыбкино. По вторникам, четвергам и субботам с 10.00 до 18.00 будет проводиться модернизация железнодорожного пути с полной заменой рельсошпальной решетки и вырезкой балласта. 

Тэги: ремонт дорог
Фото прислано NewsVo читателем

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Владелец мешающего жильцам бара на улице Возрождения в Вологде угрожал себя сжечь
В Великом Устюге предпринимателю, работавшему на благоустройстве набережной, задолжали 2,5 млн рублей
Вадим Германов рекомендован на пост мэра Череповца
На генплане Вологды не оказалось планируемого детсада на улице Ярославской
Глава Белозерска попросил священника провести молебен на месте ЧП со скважиной
Крокодил, попавший в ДТП, временно живет в квартире жителя Вологды
В Череповце умер Сергей Журавлев, который провел несколько дней в инвалидной коляске один дома
Суд отказал прокурору, требовавшему провести третью экспертизу по делу вологодского врача Алексея Смирнова
В Вологодской области обещают снизить транспортный налог на маломощные автомобили
В Великом Устюге откроется выставка новогодних открыток XX века
30.10.2019 [Общество]

Суд отказал прокурору, требовавшему провести третью экспертизу по делу вологодского врача Алексея Смирнова

2602
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Пенсионера, который вышел из автобуса на незнакомой ему остановке в Вологде, нашли погибшим
Суд оштрафовал «Магистраль» на 50 000 рублей из-за завышенной отметки бетонирования набережной
Банк «Открытие» расширяет возможности дистанционного банковского обслуживания
Обещанный ремонт дороги на улице Ершовской в Вологде не будет проведен в 2019 году
В микрорайоне Лукьяново в Вологде из-за нарушений в системе водоотвода топит дачные участки и дома
67% расходов бюджета Вологодской области в 2020 году направят на решение социальных задач
Череповецкий гроссмейстер Вадим Моисеенко завоевал серебро всероссийских соревнований
 


28.10.2019 [Общество]

Куда уходит и кем используется имущество обанкротившейся «Стройиндустрии»?

1739
0
31.10.2019 [БлогоVO]

«Вы за мной?»

2
0
27.10.2019 [Обзор Прессы]

И добивал одиночными выстрелами. 20-летний срочник расстрелял сослуживцев, восемь погибли.

1285
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика