В Череповце из-за неисправного телевизора ночью загорелась квартира

В Череповце в ночь с 27 на 28 ноября из-за телевизора загорелась квартира в пятиэтажке на улице Гоголя, 36, сообщает пресс-служба УМЧС по Вологодской области.

— Это бывшее общежитие коридорного типа, женщина пошла на общую кухню и увидела дым из одной комнаты, — отмечают в ведомстве.

Сигнал о возгорании поступил в 00.17, пожарные прибыли на место через пять минут, но к тому времени пламя очевидцам происшествия удалось потушить самостоятельно. В результате пожара уничтожен телевизор, повреждена внутренняя отделка комнаты.

Причиной пожара в УМЧС называют аварийный режим работы телевизора.