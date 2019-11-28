Собственников вологодских памятников архитектуры освободят от уплаты налога на имущество

28.11.2019 [Экономика]

В Вологодской области организации, которые являются собственниками памятников архитектуры, освободили от уплаты налога на имущество. Льгота будет действовать, если на протяжении двух лет (с 1 января 2018 года) фирма вложит более 500 тысяч рублей в работы по сохранению объекта культурного наследия. Соответствующие поправки в законодательство были приняты накануне депутатами законодательного собрания региона.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что льгота предоставляется сроком на пять лет, однако ее сумма не должна превышать вложения собственника в ремонт памятника архитектуры. Предполагается, что в результате принятия закона бизнес сможет сэкономить на налогах около миллиона рублей. Право на освобождение от уплаты налога нужно подтвердить, представив в налоговый орган документы о проведении работ и сумме расходов.

Кроме того, в ходе вчерашней сессии ЗСО была сохранена на 2020 год на уровне 1% ставка налога на имущество организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения или систему в виде единого налога на вмененный доход в отношении административно-деловых, торговых центров и помещений в них, нежилых помещений, используемых в качестве офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания.

«Для аналогичных организаций, находящихся на территориях муниципальных районов, за исключением административных центров районов, ставка сохранится на уровне 0,4%. Делается это для того, чтобы предприниматели адаптировались к новой кадастровой оценке, проведенной в области в 2019 году. Преференция оценивается в объеме 145 миллионов рублей, — рассказал председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Подволоцкий. — Кроме того, установлена нулевая ставка налога для организаций, осуществляющих розничную торговлю в отношении магазинов площадью до 200 кв. метров включительно, находящихся на территориях муниципальных районов. В первую очередь речь идет о магазинах потребкооперации, которые располагаются в больших помещениях. В этом случае налоговая льгота оценивается в объеме 25,4 млн. рублей ежегодно».

Все изменения налогового законодательства вступают в силу с 1 января 2020 года. 

Тэги: памятники архитектуры, льготы

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