Сельские магазины в Вологодской области могут освободить от уплаты налога на имущество

В Вологодской области планируют освободить от уплаты налога на имущество организации, занимающихся торговлей в сельской местности. Речь идет о магазинах потребкооперации, которые располагаются в помещениях меньше 200 м2, соответствующий законопроект рассмотрят на ближайшей сессии депутаты законодательного собрания.

По данным пресс-службы ЗСО, в случае его принятия налоговая льгота оценивается в объеме 25,4 млн. рублей ежегодно.

«Также впервые вводится льгота по налогу на имущество организаций, которые являются собственниками объектов культурного наследия регионального значения. Преференция будет предоставляться в том случае, если в течение двух лет организация вкладывает не менее 500 тысяч рублей в работы по сохранению исторического здания», — рассказал Андрей Луценко.

Потенциальными пользователями пониженных налоговых ставок по упрощенной системе могут стать около 7 тысяч субъектов малого предпринимательства.

Второй законопроект предполагает снижение ставки налога по упрощенной системе налогообложения для предпринимателей, занятых на производстве, а также в сфере строительства и туризма. По системе «доходы минус расходы» ставка снизится с 15% до 10%, для тех, кто отчитывается только о доходах - с 6% до 4%.