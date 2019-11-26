Владелец ТРЦ "Июнь" в Череповце хочет взыскать с "Ленты" более 7 млрд рублей за аренду

26.11.2019 [Экономика]

ООО «ТРК-Череповец» подало иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области к ООО «Лента». Об этом сообщил портал Право.ру. Иск был подан 22 ноября, на сайте суда указана сумма исковых требований - 7 472 938 311 рублей.

По данным базы "Контур.Фокус", иск касается неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору аренды.

Основной вид деятельности ООО «ТРК-Череповец» – аренда и управление нежилым недвижимым имуществом. Учредитель фирмы - АО «Регионы-Финанс» из Москвы, которое входит в группу компаний «Регионы». В 2010 году эта ГК открыла в Череповце торгово-развлекательный центр «Июнь» на улице Годовикова, в котором работает и гипермаркет «Лента».

Как указано в "Контур.Фокус", ранее среди конечных владельцев «ТРК-Череповец» также числились бизнесмены из Москвы Амиран Муцоев, Амирхан Мори и Александр Карпов. Все они сейчас являются учредителями московского ООО "ХК "Остров мечты". Эта фирма организовала в Москве парк аттракционов и развлечений с одноименным названием.

Гендиректором «ТРК-Череповец» ранее (с 2009 года) числился Темур Броян. Согласно данным "Контур.Фокус", с 2017 года он возглавляет ООО "Парк развлечений", которое учредило ООО "ХК "Остров мечты". Кроме того, Темур Броян - учредитель череповецкого ООО "Мойдодыр", занимающегося ремонтом и техобслуживанием автомобилей.

Напомним, с 4 июня 2019 года 78,73% доли в ритейлере "Лента" принадлежат "Севергрупп" Алексея Мордашова.

Тэги: бизнес

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