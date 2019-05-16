"Севергрупп" Алексея Мордашова увеличила свою долю в "Ленте" до 49,38%

Компания "Севергрупп" Алексея Мордашова 15 мая увеличила свою долю в сети гипермаркетов "Ленте" до 49,38%, говорится в сообщении "Ленты".

Напомним, в начале апреля сообщалось, что крупнейшие акционеры сети гипермаркетов «Лента» – TPG Group и Европейский банк реконструкции и развития – продают свои доли компании Алексея Мордашова «Севергрупп». Речь шла о почти 42% акций. В понедельник "Лента" сообщила, что доля "Севергрупп" увеличилась до 46,4%.

Сумма сделки составила почти 729 миллионов долларов.

В торговую сеть "Лента" входит 244 гипермаркетов в 88 городах России и 132 супермаркета в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах.