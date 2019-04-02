Мордашов покупает почти половину доли в сети гипермаркетов «Лента»

Крупнейшие акционеры сети гипермаркетов «Лента» – TPG Group и Европейский банк реконструкции и развития – продают свои доли компании Алексея Мордашова «Севергрупп». Это почти 42% акций. Об этом говорится в сообщении «Севергрупп» на официальном сайте компании.

Как пишут "Ведомости", TPG владеет 34,4% в «Ленте», еще 7,5% у Европейского банка реконструкции и развития. За обе доли «Севергрупп» выплатит $728,9 млн. Сделку еще должна одобрить Федеральная антимонопольная служба, сказано в сообщении «Ленты» на Лондонской фондовой бирже.

- Мы видим огромную ценность в бизнесе, который улучшает качество жизни людей, – приводятся в сообщении «Ленты» слова Мордашова.

Условие сделки – «Севергрупп» сделает предложение миноритарным акционерам ритейлера. Они смогут продать свои расписки на акции «Ленты» по цене $3,6 за штуку или акции по $18 за бумагу.

- Вся «Лента», таким образом, для сделки оценивается примерно в $1,75 млрд. Это предполагает премию около 8,11% к цене закрытия торгов 26 марта – даты, когда стало известно о готовящейся сделке. На начало 2019 г. у «Ленты» было 244 одноименных гипермаркета и 135 супермаркетов общей торговой площадью 1,47 млн кв. м. Выручка «Ленты» за 2018 г. выросла на 13,2% до 413,6 млрд руб. Чистая прибыль снизилась на 11,1% и составила 11,8 млрд руб. Сеть – третий по выручке игрок на российском рынке продовольственной розницы после X5 Retail Group и «Магнита», - пишут "Ведомости"

Мордашов – владелец и председатель совета директоров «Северстали». Российский Forbes в 2019 г. оценил его состояние в $20,5 млрд. По этому показателю Мордашов – четвертый в списке богатейших предпринимателей России. Среди других его активов – крупнейший онлайн-продавец продуктов питания в России «Утконос», 24,9% туристической компании TUI.