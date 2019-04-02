Мордашов покупает почти половину доли в сети гипермаркетов «Лента»

02.04.2019 [Экономика]

Крупнейшие акционеры сети гипермаркетов «Лента» – TPG Group и Европейский банк реконструкции и развития – продают свои доли компании Алексея Мордашова «Севергрупп». Это почти 42% акций. Об этом говорится в сообщении «Севергрупп» на официальном сайте компании.

Как пишут "Ведомости", TPG владеет 34,4% в «Ленте», еще 7,5% у Европейского банка реконструкции и развития. За обе доли «Севергрупп» выплатит $728,9 млн. Сделку еще должна одобрить Федеральная антимонопольная служба, сказано в сообщении «Ленты» на Лондонской фондовой бирже.

- Мы видим огромную ценность в бизнесе, который улучшает качество жизни людей, – приводятся в сообщении «Ленты» слова Мордашова.

Условие сделки – «Севергрупп» сделает предложение миноритарным акционерам ритейлера. Они смогут продать свои расписки на акции «Ленты» по цене $3,6 за штуку или акции по $18 за бумагу.

- Вся «Лента», таким образом, для сделки оценивается примерно в $1,75 млрд. Это предполагает премию около 8,11% к цене закрытия торгов 26 марта – даты, когда стало известно о готовящейся сделке.

На начало 2019 г. у «Ленты» было 244 одноименных гипермаркета и 135 супермаркетов общей торговой площадью 1,47 млн кв. м. Выручка «Ленты» за 2018 г. выросла на 13,2% до 413,6 млрд руб. Чистая прибыль снизилась на 11,1% и составила 11,8 млрд руб. Сеть – третий по выручке игрок на российском рынке продовольственной розницы после X5 Retail Group и «Магнита», - пишут "Ведомости"

Мордашов – владелец и председатель совета директоров «Северстали». Российский Forbes в 2019 г. оценил его состояние в $20,5 млрд. По этому показателю Мордашов – четвертый в списке богатейших предпринимателей России. Среди других его активов – крупнейший онлайн-продавец продуктов питания в России «Утконос», 24,9% туристической компании TUI.

Тэги: Мордашов

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Пропавшую в Череповце девушку-подростка нашли мёртвой в московской квартире
Контрактник из Вологодской области погиб в Сирии
Лёгкомоторный самолёт разбился под Вологдой: пилот погиб
Полиция узнала, кто издал буклеты в поддержку губернатора Вологодской области
Власти Тотемского района обманули семью приехавших в район врачей, не предоставив им жилье по соцнайму
Путин поддержал кандидатуру Кувшинникова на губернаторские выборы
Турист из Вологды разбился во Вьетнаме
Уголовное дело возбуждено по факту крушения самолёта под Вологдой
Появились фото с места крушения самолёта под Вологдой
Вологодское правительство о развитии экономики: «Побит ряд исторических рекордов»
01.04.2019 [БлогоVO]

Детский сад

1085
2
01.04.2019 [БлогоVO]

Кому это выгодно?

1030
2
28.03.2019 [БлогоVO]

Алеше Магазинову нужна коляска «Авангард Teen» 

868
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

За один день около 230 человек подали заявки на получение бесплатной земли в Вологодской области
Власти Великоустюгского района хотят потратить из бюджета около 200 тысяч рублей на фотокамеру
В Вологде пьяные пассажиры угнали машину у водителя такси
В 2019 году страховое возмещение получили 190 дольщиков вологодской «Стройиндустрии»
Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане во время кругосветного путешествия
Вологжанке помогли добиться доплаты к пенсии после гибели её мужа на производстве в “ТГК-2”
Мордашов покупает почти половину доли в сети гипермаркетов «Лента»
 


02.04.2019 [Экономика]

Обыски в Пожаре: льнопроизводителей в Бабаевском районе проверяет ФСБ

926
0
02.04.2019 [БлогоVO]

Сколько стоит топливо для бюджета

319
0
01.04.2019 [Обзор Прессы]

10-месячному ребенку могли занести инфекцию в центре Бакулева. Родители просят помощи у Минздрава, прокурора и президента

633
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика