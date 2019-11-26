В вологодских кинотеатрах объяснили, почему показывают не все ожидаемые киноновинки

26.11.2019 [Общество]

В редакцию NewsVo обратились читатели с вопросом, почему в вологодских кинотеатрах часто не показывают те или иные ожидаемые фильмы.

— В «Салюте» и «Ленкоме» не показывали последний фильм Тарантино. А фильмов «Аббатство Даунтон» и «Грех» вообще нет в программах ни одного местного кинотеатра! Придётся либо ехать на них в Череповец и Ярославль, либо смотреть платно в интернете. Почему кинотеатры не показывают такие фильмы?!

Отсутствие в городских кинотеатрах «Аббатства Даунтон» заметили и подписчики «Онлайн Вологды».

— В выходные собрались семьёй сходить в кино на Аббатство Даунтон, но сеансов на данный фильм ни в одном кинотеатре нашего города не нашли (фильм в прокате с 21 ноября). Видимо фильм в нашем городе решили просто не показывать. (…) Ну что за фигня?! В других городах (и это не только Мск или СПб) фильм идёт, в том числе в том же Синемапарке. Как же это по-идиотски просто взять и не показывать фильм ни на одном сеансе, ни в одном кинотеатре города, — пишет автор анонимного поста.

Генеральный директор кинотеатров «Салют» и «Ленком» Илья Рассадин говорит, что иногда прокатные фирмы просто отклоняют заявку кинотеатра на ту или иную картину.

— Конкретно по фильму «Аббатство Даунтон» — была ограниченная роспись фильма и прокатчик не подтвердил нашу заявку. Почему именно, честно говоря, точно не могу сказать. Я в прокатной фирме не работаю, возможно, из-за ограниченного числа копий. Разные фильмы выходят разными тиражами копий, решение с кем работать с тем или иным фильмом принимает прокатчик. В случае с Аббатством это Universal Pictures Россия, — рассказал Рассадин корреспонденту NewsVo.

Такой же вопрос мы задали через форму официальных обращений на сайте «Синема парка» — кинотеатр этой сети есть в Вологде. Вот, что нам ответили:

— Расписание и репертуар кинотеатров нашей сети формируется на основании  рекомендаций правообладателей  фильмов. Интересующие вас фильмы «Аббатство Даунтон» и «Грех», к сожалению, вышли ограниченным прокатом.

Отметим, что многие жители в комментариях к анонимному посту пишут, что нужно просто смотреть кино в интернете. В целом люди так и делают за неимением выбора:

- С репертуаром кинотеатров в Вологде так ничего и не меняется в лучшую сторону, за редкими исключениями. Вот вроде и сходила бы иногда, но смотреть нечего: почти все фильмы — та самая банальщина, на которую не пойдешь даже бесплатно. Поэтому приходится смотреть кино дома, - пишет редактор Newsvo Евгения Сибирцева.

Справка 

«Аббатство Даунтон» — полнометражный фильм Майкла Энглера по сценарию Джулиана Феллоуза, написавшего одноименный сериал. Картина продолжает события многосерийного «Аббатства», на этот раз в йоркширский особняк семьи Кроули приезжает король Великобритании Георг V и его жена Мария.

«Грех» — новая картина Андрея Кончаловского, отражающая отдельные моменты жизни Микеланджело Буонарроти, которого автор представляет как гения и одновременно простого человека эпохи Возрождения. Действие фильма начинается в момент работы скульптора над двумя масштабными проектами: фасад Базилики Сан Лоренцо во Флоренции и гробница папы Римского Юлия. 

Тэги: кино

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