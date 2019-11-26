В Череповце двух наркокурьеров подозревают в «отмывании» полученных за незаконную работу биткоинов

Двух череповчан, закладывавших наркотики в тайники по всему городу, обвиняют в легализации незаконно полученных ими биткоинов. Криптовалюту они обменивали их на биржах в интернете и переводили деньги на банковскую карту.

Как отмечают в пресс-службе областного УМВД, 25-летний и 24-летний молодые люди были задержаны в конце сентября. Полицейские полагают, что оба фигуранта сотрудничали с интернет-магазином по продаже наркотиков, делая закладки-тайники в разных районах города. Было возбуждено дело о незаконном обороте наркотиков. В ходе следствия правоохранители выяснили, что к моменту задержания череповчане успели реализовать 280 «закладок» и получить за свою преступную деятельность «зарплату» в виде криптовалюты.

— Следственным отделом был установлен курс расчетной единицы «Bitcoin» на момент конвертирования. После изучения информации о переведенных биткоинах на виртуальный кошелек одного из задержанных, полицейские подсчитали общую сумму заработанных денег, которая составила порядка 70 тысяч рублей. В целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению «заработанными» денежными средствами, череповчане конвертировали криптовалюту в обменных биржах на просторах интернета в российские рубли и переводили деньги на банковскую карту, которая принадлежала одному из них, — сообщает пресс-служба.

По факту «отмывания» биткоинов возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 174 (Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Оба фигуранта уголовных дел сейчас находятся в следственном изоляторе.

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