Череповчанин оборудовал криптоферму в гараже и задолжал почти миллион рублей за электричество

15.11.2019 [Общество]

Житель Череповца обустроил майнинговую ферму в двух гаражных боксах в Череповецком районе. Сначала он платил за электричество, но потом перестал.

Во время проверки приборов учёта, специалисты вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» выяснили, что мужчина внёс изменения в конструкцию счётчика и таким образом похитил электричества на 928 202 рубля.

«Специалистами Вологодского филиала было зафиксировано несанкционированное вмешательство в работу прибора учета путем изменения его конструкции. Установлено электронное устройство управляемое дистанционно, с целью искажения фактического значения потребляемой электроэнергии», — сообщается на сайте компании.

Возбуждено уголовное дело по статье 165 УК РФ - причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Ведётся следствие.

Ранее Newsvo сообщал, что предпринимательница из Грязовца, занимающаяся лесопереработкой, похитила электричества на почти 11 миллионов рублей. В случае неоплаты долга ей грозит изъятие имущества и блокировка счетов. 

Тэги: криптовалюта, электричество

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