В Грязовце хозяйка лесоперерабатывающей фирмы украла электричества почти на 11 млн рублей

14.06.2019 [Происшествия]

Предпринимательница из Грязовца, занимающаяся лесопереработкой, похитила электричества на почти 11 миллионов рублей. В случае неоплаты долга ей грозит изъятие имущества и блокировка счетов. 

Специалисты служб безопасности и учета электроэнергии «Вологдаэнерго» выявили в Грязовце хищения электроэнергии на сумму 10 954 713,68 рублей. Недобросовестным потребителем оказалась местная предпринимательница.

Сотрудники компании обнаружили, что на приборе учета была сорвана пломба, заменен трансформатор тока фазы «В», входящий в состав измерительного комплекса. Из-за этого информация о потреблённом электричестве серьёзно искажалась при передаче показаний. 


«В настоящий момент составлен акт безучетного потребления электроэнергии. Материалы направлены в полицию», - сообщает сайт компании. 

Хищение электроэнергии преследуется по закону (КоАП РФ Статья 7.19 Самовольное подключение и использование электрической энергии). Кроме того, в случае неоплаты долга сотрудники «Вологдаэнерго» совместно с судебными приставами проводят рейды по изъятию движимого имущества, блокировки счетов и т.д. 

О случаях воровства электроэнергии жители Вологодской области могут сообщать по телефону круглосуточной горячей линии: 8-800-333-02-52, либо по телефону доверия: (8172)76-86-01.

Тэги: электричество

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