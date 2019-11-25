«Француз», «Особенные» и «Женщины ГУЛАГа»: что покажут на спецпрограмме «Дни Voices» в Вологде

С 6 по 8 декабря в Вологде пройдут показы фильмов в рамках специальной программы фестиваля «Voices». Зрители смогут увидеть и оценить десять фильмов отечественных и зарубежных режиссёров. Иностранные фильмы будут продемонстрированы с русскими субтитрами.

Откроет «Дни Voices» 6 декабря фильм режиссера Андрея Смирнова «Француз». Сюжет картины такой: в 1957 году французский студент Пьер Дюран приезжает в Москву на стажировку в МГУ. Здесь он знакомится с балериной Большого театра Кирой Галкиной и фотографом Валерой Успенским. Благодаря этим знакомствам, Пьер погружается в культурную жизнь Москвы, не только официальную, но и подпольную. За год в Москве Пьер проживает целую жизнь, совершенно не похожую на всё, что он знал. Но стажировка и знакомство с разными сторонами быта советских людей — не единственная цель Пьера. Он ищет своего отца, белого офицера Татищева, который был арестован в конце 30-х. Начало в «Ленкоме» в 19 часов.

Кадр из фильма «Француз», фото kg-portal.ru

7 декабря в 12.00 в кинотеатре «Салют» покажут «Белый, белый день» (режиссер Хлинкюр Палмасон). Эта картина повествует о том, как в захолустном исландском городке начальник полиции начинает подозревать местного жителя в том, что у него был роман с его недавно погибшей женой. Постепенно навязчивая идея узнать правду всё сильнее овладевает мужчиной, и он неизбежно начинает подвергать опасности себя и своих близких.

В 14.20 в «Салюте» фильм «Мальчик русский» режиссера Александра Золотухина, события происходят во время Первой мировой войны. Русский новобранец теряет зрение во время газовой атаки, но просит остаться при армии. Его оставляют сидеть у огромного жестяного раструба и слушать, не летят ли немецкие бомбардировщики.

Кадр из фильма "Мальчик русский"

В 16.30 в «Салюте» фильм Симоны Костовой «Тридцать». Берлинские друзья отмечают день рождения одного из них, после чего отправляются в ночное путешествие по улицам, барам, клубам хипстерского квартала Нойкёльн. Они меняют одно заведение за другим, а в это время — буквально по-чеховски — рушатся их судьбы.

«Извините, мы вас не застали» Кена Лоуча в 19.00 в «Салюте». По сюжету, семья Тёрнеров после кризиса 2008 года едва сводит концы с концами. Эбби работает сиделкой, а Рикки на последние деньги приобретает фургон, чтобы начать работать на себя — теперь он доставляет посылки в службе доставки. Но реальность оказывается суровой: для того, чтобы окупить франшизу, Рикки приходится работать по 14 часов в сутки, а в оставшееся время воспитывать детей. Выдержит ли семья это испытание?

Немой советский фильм «Годовщина революции» покажут 7 декабря в кинотеатре «Ленком», начало в 19 часов. Картину классика документального кино Дзиги Вертова покажут под аккомпанемент Анатолия Дзюбы — автора музыки к фильму, композитора. После показа — обсуждение с киноведом, реконструтором картины Николаем Изволовым.

8 декабря в 12.00 в «Салюте» картина «Свистуны» режиссеры Корнелиу Порумбойю. Главный герой киноленты — Кристи, коррумпированный полицейский из Бухареста, без памяти влюбляется в прекрасную Гилду, роковую женщину, связанную с преступным бизнесом. Ради нее он готов на любую авантюру. Кристи намерен отправиться на солнечный остров Гомера, чтобы вызволить из тюрьмы нечистого на руку бизнесмена. Но для осуществления дерзкого плана он должен выучить местный язык свиста, специально разработанный бандитами для общения на расстоянии.

В 14.00 в «Салюте» фильм «Женщины ГУЛАГа» режиссера Марианны Яровской.

«Документальный фильм, состоящий из откровенных интервью с женщинами, пережившими репрессии 1930-х годов, снимался в течение пяти лет. Создатели нашли шесть героинь в самых отдаленных уголках бывшего Советского Союза — на Урале, на Дальнем Востоке, в Абхазии и в Подмосковье.», — пишет о картине ТАСС.

В 16.30 в «Салюте» картина «Атлантика» от Мати Дьоп. В пригороде Дакара, который расположен вдоль побережья Атлантического океана, собираются открыть высотную башню. Строителям не платили месяцами, а потому однажды ночью они решают покинуть страну в поисках более светлого будущего. Среди них Сулейман, в которого влюблена девушка по имени Ада. Она, по настоянию родственников, должна вскоре выйти замуж за другого мужчину.

Кадр из фильма "Атлантика"

Закроет «Дни Voices» фильм Ольивье Накаша «Особенные». Начало в 19.00 в «Ленкоме».

Они живут среди нас, встречаются на улицах, в вагонах метро и подъездах многоэтажек. Мы не замечаем их существования или просто боимся заметить. Это мог бы быть сюжет фильма о супергероях. Но они не парят над землей и не стреляют молниями. Это история о людях, которым отчаянно нужна помощь, и о человеке, подарившем им всю свою жизнь, — говорится в описании фильма.

Билеты в кассах кинотеатров, на официальных сайтах кинотеатров.