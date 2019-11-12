«Дни VOICES» пройдут в Вологде 6-8 декабря

6–8 декабря в Вологде состоятся показы 10 фильмов в рамках специальной программы «Дни VOICES». Организаторы обещают представить вологодским зрителям панораму современного европейского кино.

«Наша цель – используя как можно меньше ресурсов довести до вологодского зрителя, привыкшего к программам высочайшего уровня, самое интересное европейское кино 2019 года, попутно подготавливая ‘большой’ VOICES на следующий июль», - сказал Максим Горбов.

В программе спецпоказа фильмы заслуженных мэтров, таких как живой классик британского кино Кен Лоуч или мэтр отечественного кино Андрей Смирнов, стоят в одному ряду с дебютами молодых режиссёров: ученика Сокурова Александра Золотухина, выпускницы берлинской киношколы DFFB Симоны Костовой и француженки сенегальского происхождения Мати Диоп, получившей Гран-при жюри на Каннском кинофестивале.

В Вологде также покажут киноленты, отражающие трагические страницы российской истории - Первая мировая война (“Мальчик русский” Александра Золотухина), Революция 1917 года (“Годовщина революции” Дзиги Вертова) и ГУЛАГ (документальная лента Марианны Яровской “Женщины ГУЛАГа”).

«Дни VOICES сейчас – как пролог к будущему фестивалю в Вологде в следующем году. Мы стараемся сделать все возможное, чтобы фестиваль жил в городе постоянно, а не раз в два года. Мне кажется, чем больше фестиваль присутствует в городе в течение года, тем больше шансов у него закрепиться раз и навсегда в сознании зрителей. Мы будем думать над разными форматами вместе с правительством области и администрацией города, чтобы VOICES мог радовать вологжан как можно чаще», – комментирует Игорь Лысенко, основатель фестиваля.

В этом году вологжанам также покажут долгое время считавшийся утерянным немой фильм Дзиги Вертова “Годовщина Революции”. Спустя 100 лет после первого появления на экране фильм будет показан под музыку уроженца Вологды, композитора и пианиста Анатолия Дзюбы в исполнении автора.

Программа "Дней VOICES" будет опубликована на страницах фестиваля в соцсети.