Международный фестиваль эротического кино пройдет в Вологде

22.11.2019 [Культура]

5 декабря в Вологде в кинотеатре «Салют» пройдут показы короткометражных эротических фильмов в рамках фестиваля «Best Erotic Shorts». Информация о билетах будет доступна со следующей недели, рассказали NewsVo представители кинотеатра.

«Отсмотрщики фестиваля просмотрели более 100 часов короткометражного кино в жанре „эротика“ и отобрали лучшие 7 фильмов», — сообщается на сайте организатора фестиваля — компании «Кinolife».

За один 80-минутный показ зрители увидят все семь фильмов на языке оригинала с русскими субтитрами. У каждого зрителя будет возможность проголосовать за одну понравившуюся картину. Автор лучшей (по мнению зрителей) короткометражки получит денежный приз.

Информацию о фильмах-участниках можно найти на сайте организатора.

Возрастные ограничения 18+

Тэги: кино фестивали, салют

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Администрация Вологды дезинформировала жителей по поводу возврата чугунных ограждений на улицу Мира
Жители Великого Устюга написали открытое письмо губернатору в защиту избитого врача ЦРБ
Справка от нарколога для водителей в Вологодской области подорожает на 1200 рублей
После инцидента в Череповце группа "Алиса" больше не будет выступать на концертах, охраняемых ОМОНом
Вологодский суд отказал пенсионному фонду в возврате ошибочно перечисленной умершему пенсии
Полина Гагарина заговорила по-вологодски на шоу «Голос»
В Вологде на улице Молодежной ночью подожгли «Тойоту Прадо»
Ремонт Горбатого моста в Вологде поручили "Магистрали"
Прокуратура обнаружила в Вологде двадцать бесхозных газопроводов
«Обычная школьная программа меня не устраивает». Вологжане рассказывают о семейном образовании
22.11.2019 [Общество]

Жители затопленных деревень в Вологодском районе обвиняют областные власти в неготовности к ЧС

968
1
21.11.2019 [Общество]

Госзакупки губернаторских подарков для вологодских первоклассников были проведены с нарушениями

2666
3
21.11.2019 [Общество]

Чугунные ограждения на улице Мира в Вологде снова обещают вернуть на место

1464
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Международный фестиваль эротического кино пройдет в Вологде
Контейнеры для сбора пластика и макулатуры появились по двум новым адресам в Вологде
За сутки шесть жителей Вологодской области перевели мошенникам более миллиона рублей
Уснувшего с сигаретой жителя Белозерска обязали выплатить ущерб от пожара соседям
Череповчанина осудили условно за стрельбу на улице из сигнального автомата Калашникова
В Вологде 26 ноября стартует интернет-голосование за благоустройство общественных пространств
«Домашние задания после школы у нас превращались в войну миров». Вологжане рассказывают о семейном образовании
 


22.11.2019 [Общество]

«Домашние задания после школы у нас превращались в войну миров». Вологжане рассказывают о семейном образовании

473
0
22.11.2019 [БлогоVO]

Письмо очевидца крупного пожара в Вологде в 1920 году

72
0
22.11.2019 [Обзор Прессы]

Потеснить иностранцев: в смартфоны зашьют российский софт

70
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика