Международный фестиваль эротического кино пройдет в Вологде

5 декабря в Вологде в кинотеатре «Салют» пройдут показы короткометражных эротических фильмов в рамках фестиваля «Best Erotic Shorts». Информация о билетах будет доступна со следующей недели, рассказали NewsVo представители кинотеатра.

«Отсмотрщики фестиваля просмотрели более 100 часов короткометражного кино в жанре „эротика“ и отобрали лучшие 7 фильмов», — сообщается на сайте организатора фестиваля — компании «Кinolife».

За один 80-минутный показ зрители увидят все семь фильмов на языке оригинала с русскими субтитрами. У каждого зрителя будет возможность проголосовать за одну понравившуюся картину. Автор лучшей (по мнению зрителей) короткометражки получит денежный приз.

Информацию о фильмах-участниках можно найти на сайте организатора.