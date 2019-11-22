Контейнеры для сбора пластика и макулатуры появились по двум новым адресам в Вологде

Общество защиты животных «Велес» продолжает устанавливать в Вологде контейнеры для сбора вторсырья: пластика и макулатуры. Сейчас они есть уже по пяти адресам: на улице Карла Маркса, 113, у «Макси», на перекрестке Карла Маркса-Фрязиновская у «Пятерочки», на перекрестке Фрязиновская-Дальняя около остановки, на перекрестке улиц Панкратова и Щетинина (слева от «Магнита», а также на перекрестке улиц Гагарина и Петина (через дорогу от «Парнаса»)

— Это только часть готовых контейнеров, будут ещё. Сейчас мы доделываем несколько штук. Всего будет около 13 точек по два контейнера, — рассказала NewsVo председатель правления ОЗЖ «Велес» Ольга Клюквина.

Вопросы по сбору вторсырья для «Велеса» принимаются по телефону: 8 911-533-53-34 и в группе в соцсети.

Сейчас «Велес» принимает:

1. Пластик трех видов:

— ПЭТ1 (бутылки из-под соков и воды),

— 2HDPE (бутылки из-под бытовой химии)

— пакеты («маечки» из торговых сетей и прозрачные, подарочные «которые тянутся», из-под хлеба «Хлебокомбината», плёнка, пузырьковая плёнка,).

2. Макулатуру трех видов:

— книги, журналы, тетради, реклама, листовки, газеты, коробочки из-под каш, зубной пасты и пр.

— гофрокартон

— офисная бумага (без скрепок)

3. Алюминий двух видов:

— Банки из-под напитков, пива, фольгу

— Алюминиевые ложки, кастрюли, миски и др. Но не жестяные банки из-под консервов!

Кроме того, каждые последние выходные месяца «Велес» проводит акции по сбору вторсырья в разных районах города. Кроме вторсырья, в ходе этих акций волонтеры принимают любую помощь: теплые одеяла и старые куртки для утепления будок у собак, миски, корма, крупы и кабачки, деньги. Все собранные средства идут на помощь бездомным животным.

В ближайшие выходные как раз запланирована очередная акция. Волонтеры Велеса будут принимать вторсырье с 12 до 13 часов 23 ноября у Элмы (вход в парк со стороны Текстильщиков), на Ленинградской, 136 (напротив «Золотого Ключика»), на площади Чайковского (за остановкой). 24 ноября сбор будет на улице Новгородской, 23 (почта напротив «Мармелада»), у «зенитки» возле вокзала, а также на улице Карла-Маркса, 105 («Арт- рыба» у ТЦ Апельсин).

Организаторы очень просят сплющивать пластиковые отходы:

— Уважаемые участники, пожалуйста, перед тем, как нести Пэт бутылки на акцию или в контейнер, просьба их плющить! — сообщается в группе сбора вторсырья. — Контейнеры и бэги на акциях не резиновые! Войдёт гораздо больше бутылок, если их смять. На акциях мы помогаем это делать, но в связи с увеличивающимся потоком Вторсырья, мы как белки в колесе в течение этого часа крутимся:) Будем очень признательны, если вы уделите 5 -10 минут и похрустите дома бутылками.

Пакеты из-под молока и соков Тетрапак — в Вологде на переработку пока не принимают.