Общество защиты животных «Велес» установит в Вологде контейнеры для сбора пластика и макулатуры

Общество защиты животных «Велес» расширяет ассортимент принимаемого вторсырья: теперь волонтеры принимают еще и целлофановые пакеты. Макулатуру и пластик сдают на переработку, а все вырученные средства зоозащитники тратят на лечение и содержание бездомных животных.

Акции по сбору вторсырья общественники проводят каждый месяц, ведутся переговоры о дальнейшем расширении списка принимаемых от жителей видов сырья.

— Мы проводим акции в последние выходные каждого месяца в дневное время в нескольких районах города, чтобы вологжанам было удобнее приносить вторсырьё, — рассказала NewsVo председатель правления ОЗЖ «Велес». — Людей на акции приходит много. Так что нам четверым волонтерам — бывает сложно справиться с приёмкой. Поэтому мы очень просим всех заранее рассортировывать разные виды вторсырья в отдельные пакеты. Например, офисная бумага стоит дороже обычной макулатуры, поэтому её мы сортируем отдельно от другой бумаги. В ближайшее время мы планируем увеличить перечень собираемого вторсырья, но пока только ведутся переговоры, точную информацию сообщим позже.

По словам Ольги, «Велес» выиграл грант на установку в городе нескольких контейнеров для сбора пластика и макулатуры. Как только они будут изготовлены, зоозащитники согласуют с администрацией места для их установки.

Вопросы по сбору вторсырья для «Велеса» принимаются по телефону: 8 911-533-53-34.

Сейчас «Велес» принимает: 1. Пластик трех видов: — ПЭТ1 (бутылки из-под соков и воды), — 2HDPE (бутылки из-под бытовой химии) — пакеты («маечки» из торговых сетей и прозрачные, подарочные «которые тянутся», из-под хлеба «Хлебокомбината», плёнка, пузырьковая плёнка,). 2. Макулатуру трех видов: — книги, журналы, тетради, реклама, листовки, газеты, коробочки из-под каш, зубной пасты и пр. — гофрокартон — офисная бумага (без скрепок) 3. Алюминий двух видов: — Банки из-под напитков, пива, фольгу — Алюминиевые ложки, кастрюли, миски и др. Но не жестяные банки из-под консервов! «Велес» также принимает крупную и мелкую бытовую технику в любом состоянии.

Даты время и место проведения акция «Велеса» можно узнавать в группе в соцсети. Помимо вторсырья, в ходе этих акций волонтеры принимают любую помощь: теплые одеяла и старые куртки для утепления будок у собак, миски, корма, крупы и кабачки, деньги. Все собранные средства идут на помощь бездомным животным.

Также напомним, что все виды макулатуры в Вологде собирает в свои контейнеры экологическая благотворительная организация «Зелёный полюс».

Отметим, что «Тетрапак» — упаковки от молока и соков - в Вологде пока не принимает никто.