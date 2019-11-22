За сутки шесть жителей Вологодской области перевели мошенникам более миллиона рублей

22.11.2019 [Происшествия]

В Вологодской области зарегистрировано шесть заявлений от жителей региона, пострадавших от действий мошенников. Потерпевшие перевели на счета злоумышленников 1 084 000 рублей.

Так, жительнице Вологды позвонил неизвестный с предложением от финансовой организации о получении бесплатных бонусов, которые поступают на банковскую карту при оплате покупок.

«Заполняя анкету, потерпевшая ввела реквизиты и код своей банковской карты. Через некоторое время у женщины были списаны все денежные средства, находившиеся на банковском счете, в размере 834 тысяч рублей», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Ещё одна вологжанка заказала в интернет-магазине атрибутику для конного спорта. Получив оплату в размере 66,5 тысяч рублей, продавец перестал выходить на связь с 27-летней потерпевшей.

Жертвами мошенников также стали и мужчины: двое вологжан заказали в интернете тактические брюки за 3 тысячи рублей и бензогенератор за 38 тысяч рублей. Ни один из покупателей не получил ни заказанный товар. Вернуть заплаченные деньги они также не смогли.

Две жительницы Череповца в возрасте 84 и 52 лет сообщили свои личные данные мошенникам, представившимися сотрудниками банка. Получив секретную информацию, злоумышленники списали средства со счетов потерпевших: 35 тысяч в первом случае и 108 тысяч во втором.

Ранее NewsVo сообщал, вологжанину вместо заказанных в интернете тактических брюк прислали термобельё и соль для ванн.

Тэги: дистанционное мошенничество

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