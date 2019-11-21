Вологжанину вместо заказанных в интернете тактических брюк прислали термобельё и соль для ванн

21.11.2019 [Происшествия]

В полицию с заявлениями о мошенничестве за сутки обратились четыре жителя Вологодской области. Общий ущерб от действий злоумышленников составил 210 тысяч рублей.

Так, житель Вологды заказал тактические брюки в интернет - магазине. Спустя неделю ему позвонили и сообщили, что свой заказ он может забрать на почте. В посылке вместо заказанных брюк оказались два комплекта термобелья и соль для ванн. Ущерб от действий мошенников составил 4 тысячи рублей.

Ещё трём жительницам региона звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками банка.

«В дальнейшем во время диалога звонившие убеждали потерпевших, что для обеспечения безопасности счета и блокировки несанкционированных операций необходимо назвать данные карты и коды подтверждения, приходящие в СМС-сообщениях. После получения таких данных неизвестные списывали денежные средства потерпевших», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Таким образом у двух жительниц Череповца в возрасте 51 и 37 лет было похищено 57 000 и 127 000 рублей соответственно. Жительница Устюжны лишилась 22 тысяч рублей.

Ранее NewsVo сообщал, что 37-летнему жителю Вологды прислали женские туфли вместо заказанных в интернете кроссовок. Выяснилось, что заказ мужчина оформил не на официальном сайте магазина, а на сайте-двойнике. Заказ вологжанин оформил 9 октября, перевел за обувь 4,2 тысячи рублей. 18 октября пришла посылка, но внутри нее оказались не кроссовки, а женские туфли, причем, как отмечает заявитель, дешевые. 

В Вологодской области в 2019 году отмечается резкий рост количества мошенничеств, совершенных путем списания денег со счетов банковских карт. Если за 10 месяцев 2018 года таких преступлений было зарегистрировано 35, то за такой же период 2019 года — уже 430.

Тэги: мошенники

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