Вологдастат: средняя зарплата жителей области составила 38,2 тысячи рублей

В январе-сентябре 2019 года средняя зарплата в Вологодской области составила 38 233 рубля, сообщает Вологдастат. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года эта сумма выросла на 8%.

При этом, как по данным статистического ведомства, в июне средняя зарплата в регионе превысила 40 тысяч рублей (41147 рублей), но сентябре она снизилась до 38 062 рублей.

Ранее NewsVo сообщал, что Вологда заняла 63 место из 100 в рейтинге российских городов по уровню зарплат. За его основу взято соотношение средних зарплат и стоимости стандартного потребительского набора* - чем больше может позволить себе житель купить на свою зарплату, тем выше у города место в рейтинге.

Зарплаты (за вычетом НДФЛ) были рассчитаны на основе муниципальной статистики Росстата за первые шесть месяцев 2019 года по крупным и средним предприятиям.

Как показало исследование РИА Рейтинг, соотношения зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в различных городах изменяется в диапазоне от 1,4 до 3,8. В Вологде оно ближе к нижней границе - 1,9. Именно столько потребительских наборов может купить вологжанин на свою зарплату, которая составляет 36,3 тысячи рублей.

Череповец вошел в первую двадцатку рейтинга, заняв 13 место: 2,58 потребительских наборов при средней зарплате 47,7 тысяч рублей. Скорее всего, это объясняется высокими зарплатами металлургов.