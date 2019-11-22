Введение новых справок для водителей отложили до 1 июля 2020 года

22.11.2019 [Общество]
Введение новых справок для водителей отложили до 1 июля 2020 года

Введение нового порядка медосвидетельствования для водителей отложено до 1 июля 2020 года. В Генпрокуратуре сказали, что в Минздраве неграмотно внедрили обязанность сдавать дополнительные тесты.

Министерство здравоохранения России совершило ошибку, введя новый порядок получения справок, сказал первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман.

- Из-за разногласий в законах данные об алкоголиках и наркоманах не передаются в МВД, они не знают о том, что лицо, состоящее на учете, претендует на получение водительских прав. Мы много информировали и МВД, и Минздрав, и правительство РФ об этой проблеме, чтобы ее решить комплексно, раз и навсегда. Как видите, Минздрав нашел такой способ - необычное решение этого вопроса, и совершил ошибку, которая будет исправлена, - цитирует Буксмана ТАСС.

В прокуратуре пообещали проверить реализацию этого нововведения.

Напомним, Минздрав РФ ввел для водителей обязанность сдавать дополнительные анализы - на наличие психоактивных веществ в организме и пристрастие к алкоголю. Приказ должен был вступить в силу 22 ноября. Стоимость справки психиатра-нарколога при этом должна была вырасти, по оценкам экспертов, в разных регионах с 200-1000 рублей до 5-6 тыс. рублей. Например, в Вологде тест, который предполагалось ввести с 22 ноября, обошелся бы в 1200 рублей. А с февраля 2020 года предполагалось ввести еще один анализ - в Вологодском наркодиспансере жителям сказали, что он будет стоить 2900 рублей.

Поскольку жители узнали об этом слишком поздно, с 20 ноября в наркодиспансеры городов России, включая Вологду, выстроились очереди.

В четверг заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай сообщил, что Минздрав России принял решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра водителей до 1 июля 2020 года.

Тэги: водители, справки
Фото: Newsvo

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