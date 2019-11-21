Из-за ажиотажа в регионах РФ введение нового порядка медосмотра для водителей пока отложили

21.11.2019 [Общество]

Министр здравоохранения Вероника Скворцова отложила введение нового порядка медосмотра для водителей. Напомним, с 22 ноября 2019 года водители должны были сдавать новый тест, из-за которого стоимость справки от нарколога  подорожала бы в несколько раз.

О том, что вступление в силу этих правил решено отложить, написал в своем Telegram-канале замглавы Минздрава Олег Салагай:

- С учётом обеспокоенности граждан Министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. Соответствующий приказ уже подписан Министром и направлен на государственную регистрацию. Будет проведён дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах.

22 ноября должны были вступить в силу изменения в приказ Минздрава 344н, которые ужесточают процедуру получения, замены или возврата водительских прав. Они предусматривают новый вид теста — на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT). Это маркер, который указывает на хронический алкоголизм.

Как пояснили Newsvo в Вологодском наркологическом диспансере, тест, который предполагалось ввести с 22 ноября, обойдется в 1200 рублей. А с февраля 2020 года получить справку станет еще дороже, потому что потребуется еще один анализ. Водители говорят, что он будет стоить 2900 рублей - такую цену им назвали в наркодиспансере. К этим суммам нужно добавить стоимость самой справки (330 р.) и прохождение медкомиссии (450 рублей).

О существенных изменениях в цене объявили всего за несколько дней, причем сделали это СМИ, а не госструктуры, ответственные за внедрение нововведений. В итоге в Вологодском наркологическом диспансере вчера и сегодня образовались огромные очереди желающих успеть получить справки по прежней цене. Люди не влезают в помещение и вынуждены стоять на улице.

Вологодский наркологический диспансер. 21 ноября 2019 г.

Аналогичная ситуация наблюдается в других регионах РФ. По данным СМИ, справки из-за введения дополнительных исследований в разных регионах могли подорожать до 10-13 раз.

Тэги: водители, законы, справки
Фото: Newsvo

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