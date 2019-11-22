Грязовчанина, который во время охоты случайно застрелил человека, оштрафовали на 200 тысяч рублей

Жителя Грязовецкого района, который во время охоты случайно застрелил человека, суд оштрафовал на 200 тысяч рублей, сообщает региональное управление следственного комитета.

Как ранее сообщал NewsVo, трагедия произошла 5 августа в поле вблизи деревни Шильмяшево. 30-летний мужчина в компании знакомых, имея соответствующее разрешение, охотился на кабанов. В это время в поисках добычи поле осматривал другой охотник. Заметив темный силуэт, подозреваемый выстрелил из карабина и попал в мужчину. Получив серьезное ранение, 46-летний грязовчанин умер на месте происшествия.

Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Рассмотрев его материалы, суд принял решение о назначении виновному меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 200 тыс. рублей. Решение не вступило в законную силу.