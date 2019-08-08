Житель Грязовецкого района во время охоты на кабана случайно застрелил человека

В Грязовецком районе один охотник случайно застрелил другого. Трагедия произошла 5 августа в поле вблизи деревни Шильмяшево.

— 46-летний житель района в компании знакомых, имея соответствующее разрешение, охотился на кабанов. В это время в поисках добычи поле осматривал другой охотник, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Заметив темный силуэт, подозреваемый выстрелил из карабина и попал в мужчину. Получив серьезное ранение, 30-летний грязовчанин умер на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Проводятся ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели.

Ранее Newsvo сообщал, что в ноябре прошлого года в Череповецком районе группа мужчин охотилась на лося. Услышав лай собаки, которая должна была загонять животное, охотники приготовились и ждали появления зверя из зарослей на открытое место. Один из участников группы, 44-летний мужчина, заметил движение среди торфяных куч, увидел, как ему показалось, очертания крупного животного. Он произвел выстрел в сторону неясно видимой цели и ранил мужчину, который по роковой случайности в это же время находился в лесу и охотился на зайца. 59-летний мужчина получил серьезные травмы: у него был раздроблен таз, он потерял много крови. 22 декабря 2018 года он скончался в больнице.