Деревянный дом на Козленской, 19 в Вологде купила конкурсная управляющая «Вологодской птицефабрики»?

20.11.2019 [Общество]

Столетний деревянный дом с резьбой на улице Козленской, 19 в Вологде купила Светлана Валентиновна Пашкова. Вместе с огромным земельным участком площадью 1721 кв. м. историческое здание досталось ей за 6 506 520 рублей.

Кроме нее, в аукционе по продаже дома участвовали еще три человека, среди них – Дмитрий Широков, купивший летом соседний дом на Козленской, 17а, который согласно мораторию, продавать было нельзя.

Согласно данным на сайте «Реформа ЖКХ», дом на Козленской, 19 был построен в 1911 году.  В 2007 году его признали аварийным, а спустя семь лет расселили. Несмотря на очевидную историческую ценность, до конца 2014 года его должны были снести.

Покупатель обязан использовать дом и земельный участок в соответствии с постановлениями правительства Вологодской области, регламентирующими использование объектов культурного наследия и границы зон их охраны.

Дом на Козленской, 19. Фото Newsvo

Отметим, что вологжанка с ФИО Светлана Валентиновна Пашкова является директором и учредителем нескольких фирм. Кроме того,  она стала конкурсной управляющей нескольких десятков организаций в Вологодской области, в том числе ликвидированных и находящихся в стадии ликвидации. Среди них – ООО ТСК «Надеево», АО «Грязовецкое АТП», ООО "Птицефабрика "Парфёново", ЗАО «Вологодская птицефабрика», ЗАО «Малечкино.

Светлана Пашкова вместе с конкурсным управляющим «Вологодского текстиля» Валерием Халвицким была учредителем ООО «Центр банкротства», которое также было ликвидировано.

Тэги: исторические дома, бизнес

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