Череповчанин Илья Гладкий стал победителем Чемпионата России по танцам на колясках

20.11.2019 [Общество]

В Санкт-Петербурге 16 и 17 ноября прошел Чемпионат России по танцам на колясках. Череповчанин Илья Гладкий был заявлен в двух категориях, в общей программе среди юниоров и в категорию "взрослые".

В общей программе среди юниоров, Класс 1+2, Илья Гладких занял 1 мосто в неофициальном зачете. Компанию на пьедестале почета ему составили Даниил Сазонов из Ижевска и петербужец Андрей Рожинов. В категории "мужчина" у Ильи 7 место из 17, в первый день соревнований, и 6 место, среди 12 участников в произвольной программе.

Напомним что в мае этого года Илья завоевал золото на Кубке России 

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