Череповчанин Илья Гладкий завоевал золото Кубка России по танцам на колясках

Череповчанин Илья Гладкий стал победителем Кубка России по танцам на колясках. Соревнования прошли в минувшие выходные в Тюмени. В них приняли участие более 100 спортсменов из 18 регионов страны боролись за медали соревнований.



Череповчанин Илья Гладкий, (тренер Сергей Бенда), для которого эти соревнования стали дебютными, одержал занял первое место среди юниоров, в возрастной категории 13-20, 2 класс.



Отметим что Илья так же является артистом танцевального коллектива "Ступени".

