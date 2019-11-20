Мэром Вологды снова назначен Сергей Воропанов

20.11.2019 [Политика]
Мэром Вологды снова назначен Сергей Воропанов

Скриншот видео с итогами голосования за мэра в гордуме. 

Депутаты Гордумы назначили мэром Вологды Сергея Воропанова. Решение было принято на сегодняшней сессии городского парламента.

На сессии присутствовали 27 депутатов. Согласно итогам голосования на экране, 24 народных избранника проголосовали за действующего мэра. Трое непроголосовавших - это, видимо, депутаты от ЛДПР. Напомним, что всего в городском парламенте 30 депутатов - 27 от "Единой России", 3 - от ЛДПР.

Как нам пояснили в гордуме, кандидатуры планировали выносить на голосование по очереди и голосовать можно было только "за". Однако поскольку за Сергея Воропанова проголосовали больше половины депутатов, то кандидатуры Гримова и Клопова на голосование уже не выносились.

Ранее NewsVo сообщал, что вчера конкурсная комиссия во главе с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым рекомендовала гордуме Вологды трех кандидатов на должность мэра. Это Сергей Воропанов, Антон Гримов и Сергей Клопов. При этом Олег Кувшинников порекомендовал назначить Сергея Воропанова.

После голосования депутатов Гордумы с Воропановым заключат пятилетний контракт, где определены права, обязанности и ответственность мэра Вологды, круг его полномочий.

Тэги: мэр, администрация Вологды

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