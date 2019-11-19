Трех кандидатов на должность мэра Вологды рекомендовала гордуме конкурсная комиссия

Конкурсная комиссия во главе с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым рекомендовала гордуме Вологды трех кандидатов на должность мэра. Это Сергей Воропанов, Антон Гримов и Сергей Клопов. Соответствующее решение приняли на заседании комиссии сегодня.

— Каждый из них представил интересные программы, основанные на стратегии развития города. Кандидаты видят развитие города своими глазами. Это и развитие социальной сферы, дорожной инфраструктуры, культуры, туризма, — написал на своей странице в соцсети глава региона Олег Кувшинников.

В зале городской администрации кандидаты представили свои программы развития города. До конкурса в итоге допустили четверых из пяти подавших документы кандидатов: действующего мэра Сергея Воропанова, депутата ЗСО Антона Гримова, гендиректора частной охранной организации «Грифон» Вадима Дзязькина и председателя Комиссии по ЖКХ, градостроительству, экологии Общественной палаты Вологодской области Сергея Клопова. Череповчанин Владислав Трофимов из конкурса выбыл как не соответствующий предъявленным требованиям.

Было оговорено, что кандидаты выступают в алфавитном порядке, одно выступление – не более 10 минут. Первым слово предоставили Сергею Воропанову, который большую часть времени рассказывал о том, что в городе было при нем сделано за два года: строительство детсадов и учреждений допобразования, ремонт дорог и тротуаров, замена инженерных сетей, развитие туриндустрии, гражданского общества (гранты для НКО) и другое.

В качестве программы развития города Сергей Воропанов представил «Стратегию 2030» - стратегию социально-экономического развития Вологды до 2030 года, разработанную администрацией города, принятую депутатами на сессии Вологодской городской думы.

Скриншот слайда из презентации Сергея Воропанова

По словам Воропанова, это 18 проектов, которые объединили в три приоритетных направления: «Вологда - город для гармоничного развития» (строительство пристройки к перинатальному центру, строительство бассейна для ВоГУ), «Вологда - город для энергичных людей» (строительство новых детсадов, школ, ремонт ГДК, реконструкция недавно созданного парка Победы) и «Вологда - столица Вологодской области» (реконструкция и замена ливневки, реализация проектов ТОС, «Комфортная городская среда», развитие системы автоматизированной оплаты проезда). По каждому проекту будут созданы муниципальные программы.

«Мы многое сделали совместно и, думаю, многое сможем сделать в ближайшие пять лет», - завершил выступление Воропанов.

В своей программе депутат законодательного собрания Вологодской области от ЛДПР Антон Гримов обратил внимание на поддержку малого и среднего бизнеса в городе, говорил о профилактике наркомании и алкоголизма, пропаганде здорового образа жизни, повышении доступности и качества социальных услуг, совершенствовании материально-технической базы учреждений образования.

Депутат ЗСО также предлагает больше уделять времени социологическим опросам, чтобы знать мнение населения по важным вопросам. На вопрос о том, как в городе решить проблему с «мусорной реформой», кандидат чуть замешкался.

- Ну, только если мусороперерабатывающий завод построить, но насколько я знаю…. - Но вы это планируете, будучи мэром? - Будучи мэром, да. Как изберете – сразу же построю! – заулыбался Гримов.

Следующим свою программу представил гендиректор частной охранной организации «Грифон» Вадим Дзязькин. Он говорил о том, что необходимо использовать пустующие муниципальные здания, что позволит уйти от расходов на их содержание. Одной из главных проблем экономики города Дзязькин назвал отсутствие муниципального органа, занимающегося промышленным развитием Вологды.

- Вижу в этом очевидную недоработку, разрушающую экономику системы города Вологды, - сказал Дзязькин.

Вадим Дзязькин, фото пресс-службы городской администрации

По его словам, необходимо решать проблему переселения из ветхого и аварийного жилья.

- Одним из вариантов решения проблемы может стать реконструкция жилья. Она экономнее нового строительства, подразумевающего снос, поэтому инвесторы могли бы вкладывать те же самые средства в реконструкцию нескольких зданий, тем самым повышая социальные качество и уровень жилищного фонда по городу в целом. Реконструкция имеет относительно небольшой срок строительства, - говорит Дзязькин.

Кроме того, гендиректор частной охранной организации предлагает построить подземный переход в районе Окружного шоссе, потому что «в районе Майского уже строится, а в Вологде ни одного нет», разработать программу по поддержке частных детских садиков («плата за частный детский садик не должна отличаться от платы за муниципальный детский садик»), построить специализированную детскую поликлинику в Заречной части города.

Председатель Комиссии по ЖКХ, градостроительству, экологии Общественной палаты Вологодской области Сергей Клопов рассказал, что ставит перед собой в случае избрания три основные задачи: обеспечение повышения эффективности муниципального управления, повышение качества жизни населения, формирование условий для устойчивого экономического роста.

Клопов предлагает снизить расходы и увеличить доходы бюджета (как именно – не расшифровал), развивать образование, физическую культуру и спорт, молодежную политику. Предлагает создавать условия для оздоровления детей в загородных лагерях, сделать магазины более доступными для маломобильных групп населения ( Клопов два раза оговорился, назвав их малогабаритными). Интересно, что Сергей Клопов также предлагал увеличить доступность медицинских услуг для населения, однако здравоохранение не находится в сфере полномочий городских властей.

После этого в трансляции сделали перерыв, «повесив» вот такую картинку.

После перерыва было объявлено, что Сергей Воропанов, Антон Гримов и Сергей Клопов рекомендованы в качестве кандидатов для назначения на пост мэра депутатам Гордумы Вологды. Проголосовать за назначение нового мэра народные избранники должны завтра, 20 ноября.