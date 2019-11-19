Череповчанин Владислав Трофимов выбыл из конкурса на должность мэра Вологды

19.11.2019 [Политика]

Конкурсная комиссия не допустила члена общественного совета Череповца Владислава Трофимова к участию в конкурсе на пост мэра Вологды из-за несоответствия квалификационным требованиям. Заседание комиссии идет в эти минуты, онлайн-трансляция доступна на новостном сайте администрации города.

Как ранее сообщал Newsvo, в октябре этого года Трофимов также подал заявку на участие в конкурсе на пост мэра Череповца, но тоже не был допущен из-за несоответствия предъявленным требованиям.

Таким образом, свои программы развития города сегодня комиссии представят четыре кандидата на пост мэра: действующий ситименеджер Сергей Воропанов, депутат ЗСО от ЛДПР Антон Гримов, председатель Комиссии по ЖКХ, градостроительству, экологии Общественной палаты Вологодской области Сергей Клопов, гендиректор частной охранной организации «Грифон» Вадим Дзязькин.

 

Тэги: администрация Вологды

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