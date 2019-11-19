В Пензе под машиной рухнул асфальт: погибли двое

В Пензе на стоянке у магазина легковой автомобиль провалился в яму с кипятком, погибли двое мужчин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Пензенской области.

«Произошел провал грунта из-за прорыва трубы горячего водоснабжения на стоянке возле магазина. В яму попал автомобиль LADA Largus. В результате погибли два человека», — отметила собеседница агентства.

ЧП произошло сегодня в 9.45 у магазина на улице Аустрина. Днем спасатели извлекли автомобиль и тела погибших из ямы. Обстоятельства происшествия выясняются, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).