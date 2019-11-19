В Кадуйском районе прокуратура через суд обязала бывших заключенных обследоваться на туберкулез

19.11.2019 [Общество]

Прокуратура Кадуйского района направила в суд 16 административных исков в отношении местных жителей, освобождённых из мест заключения, в которых требует обязать их пройти медосмотр на туберкулёз.

По закону, лица, освобождённые из следственных изоляторов и исправительных учреждений, должны проходить обязательный медосмотр на туберкулёз два раза в год в течение двух лет после освобождения. Прокурорская проверка установила, что целый ряд лиц, освобождённых из мест заключения и проживающих на территории района, не исполняют эту обязанность.

«В целях устранения выявленных нарушений действующего законодательства в адрес главного врача БУЗ ВО «Кадуйская ЦРБ» внесено соответствующее представление, которое рассмотрено и удовлетворено, врач-фтизиатр привлечен к дисциплинарной ответственности», - сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Из 16 административных исков, 12 уже рассмотрены. Требования прокурора удовлетворены.

Ранее NewsVo сообщал, что в Кичменгском Городке суд обязал пятерых бывших заключенных обследоваться на туберкулез.

Тэги: туберкулез, осужденные

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