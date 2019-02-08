В Кичменгском Городке суд обязал пятерых бывших заключенных обследоваться на туберкулез

08.02.2019 [Общество]

Прокуратура Кичменгско-Городецкого района через суд обязала пятерых жителей, недавно освободившихся из колоний, обследоваться на туберкулез.

Так, согласно приказу Минздрава России лица, освобожденные из мест отбывания наказания, для предупреждения угрозы возникновения и распространения туберкулеза в течение двух лет после освобождения обязаны не реже двух раз в год проходить профилактический медицинский осмотр.

- Вместе с тем надзорными мероприятиями установлено, что в нарушение указанных требований законодательства 5 лиц, проживающих на территории Кичменгско-Городецкого района, после освобождения из мест лишения свободы профилактический медицинский осмотр в целях выявления туберкулеза не проходили, что создает угрозу возникновения и распространения данного вида заболевания и нарушает права граждан на охрану здоровья, - сообщает прокуратура Вологодской области.

В Кичменгско-Городецкий районный суд были направлены иски с требованием обязать этих жителей пройти профилактический медицинский осмотр в целях выявления туберкулеза.

Решениями суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Тэги: туберкулез, заключенные

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