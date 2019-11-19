В интернете появилось письмо Алексея Мордашова, в котором он просит Дмитрия Медведева поддержать целлюлозный завод

В интернете появилось письмо владельца группы «Свеза» Алексея Мордашова, в котором он просит премьер-министра Дмитрия Медведеву поддержать будущий целлюлозный завод на Рыбинском водохранилище в Череповецком районе. Подлинность бумаги пока не подтверждена.

В письме, которое опубликовал Telegram-канал «Зеленый змий», перечисляются задачи, которые «требуют решения и личной поддержки». Там сказано, что завод запустят в 2023 году, поэтому он не успеет попасть в механизм корпоративных программ повышения конкурентоспособности. По этой причине Мордашов, согласно данным в письме, просит изменить некоторые документы Правительства РФ.



Кроме того, в нем говорится, что автодорогу к заводу нужно полностью профинансировать из федерального бюджета. Соответствующее поручение Медведев, по мнению Мордашова, должен дать Росавтодору.



Также в письме сообщается, что «Свеза» будет терять более 2 млрд рублей из-за производства большого количества электроэнергии.

- Это крайне негативно влияет не рентабельность производства. Для решения этого вопроса также просили бы Ваших указаний, - сказано в письме (см. фото в галерее).

Сообщается, что в апреле 2019 года на совещании под председательством Дмитрия Медведева была представлена оценка воздействия ЦЗ на окружающую среду. В письме Мордашов просит назначить совещание для обсуждения этих документов и строительства завода.



Таким образом, новое предприятие будет не только отравлять водные артерии, обессмысливая затраты федерального проекта «Оздоровление Волги», но и повышать свою рентабельность за счёт налоговых платежей населения.

- Напомним, Росводресурсы уже заняли отрицательную позицию, утверждая, что для строительства целлюлозного предприятия есть масса более безопасных мест, в том числе — в самой Вологодской области, - пишут авторы Telegram-канала «Зеленый змий».

Ранее сообщалось, что одним из инвесторов целлюлозного завода станет компания из ОАЭ, которая в дальнейшем планирует получить от этого производства доход. Общий объем инвестиций в проект составит около 2,8 млрд долларов. Проектная мощность предприятия, ориентированного на Россию и ключевые рынки Европы и Азии, составляет свыше 1,3 млн т товарной целлюлозы в год.

- К этим расходам следует прибавить 220 млрд рублей федерального проекта «Оздоровление Волги», которые будут потрачены напрасно, ибо производство 1,3 млн тонн целлюлозы в год отнюдь не укрепит благополучие великой русской реки. Это подтверждается заключением Федерального агентства водных ресурсов: нормативы допустимого воздействия на Волгу по азоту, нитратам, фосфатам и пр. были исчерпаны ещё в 2015 году, поэтому строительство ЦБК в планируемом месте «не представляется возможным». Впрочем, водное агентство поддерживает альтернативный вариант размещения завода — не в Череповецком, а в Сокольском районе. Он находится на границе двух водохозяйственных участков, где нормативы воздействия ещё не исчерпаны, - пишет Telegram-канал «Зеленый змий».

На прошлой неделе другой Telegram-канал, "Акитилоп", написал, что от строительства ЦЗ в Череповецком районе якобы решили отказаться. Есть мнение, что это сообщение могло быть опубликовано, чтобы снизить градус возмущения жителей.

Напомним, череповецкое отделение КПРФ подало в мэрию заявку на проведение 1 декабря на площади Химиков митинга против строительства целлюлозного завода на Рыбинском водохранилище.