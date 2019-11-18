В Соколе осудили стрелявшего в специалиста охотдепартамента браконьера

18.11.2019 [Происшествия]

В Соколе 43-летнего браконьера, который пьяный угрожал инспектору охотнадзора, приговорили к 3 годам колонии общего режима и штрафу в 50 тысяч рублей.

Как NewsVO писал ранее, в конце ноября 2018 года, пьяный обвиняемый незаконно охотился в компании приятелей в районе деревни Казнакурьево Сокольского района. В лесу они встретили проводивших рейд специалиста охотдепартамента и инспектора по охране диких животных. Браконьер отказался представить специалистам документы на оружие и право охоты, вместо этого решил выстрелить в сотрудника департамента.

«Кроме того, обвиняемый порезал две шины снегоболотохода госинспектора по охране диких животных БУ ВО «Дирекция по охране и воспроизводству объектов животного мира, принимавшего участие в пресечении незаконной охоты», - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области. 

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3 лет колонии общего режима и штраф в 50 тысяч рублей. В счёт возмещения имущественного ущерба с него также будет взыскано 5,6 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Тэги: браконьерство, приговоры

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