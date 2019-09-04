В Сокольском районе будут судить браконьера, который в лесу стрелял в специалиста охотдепартамента

04.09.2019 [Происшествия]

В Вологодской области следователи завершили расследование уголовного дел, возбужденного в отношении 43-летнего браконьера, который в состоянии опьянения угрожал инспектору охотнадзора. Нарушителя также обвиняют в незаконном хранении и хищении оружия. 

По версии следствия, в конце ноября 2018 года, пьяный обвиняемый незаконно охотился в компании приятелей в районе деревни Казнакурьево Сокольского района. В лесу приятели встретили проводивших рейд специалиста охотдепартамента и инспектора по охране диких животных. Браконьер отказался представить специалистам документы на оружие и право охоты, вместо этого решил выстрелить в сотрудника департамента.

«Используя находившееся при себе огнестрельное ружье, он произвел неоднократные выстрелы в сторону должностного лица с целью запугать его и воспрепятствовать его законной деятельности», — пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Когда охотника всё же удалось проверить, документов у него не оказалось, у обвиняемого изъяли карабин «Сайга — 308-1». 

Лишившись огнестрельного оружия, браконьер вооружился ножом и порезал две шины снегоболотохода инспектора по охране животных. Ущерб составил более 18 тысяч рублей. 

Пока сотрудники природоохранных ведомств занимались ремонтом, обвиняемый похитил изъятый карабин и убежал. 

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 7 лет лишения свободы.

Тэги: браконьеры, стрельба

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Вода из скважины в Белозерске продолжает топить участки: объявлен режим ЧС
Череповчанин через суд пытался вернуть 48 тысяч рублей, которые отдал за освобождение от службы в армии
Депутат из Курска и его земляки борются за бетон на набережной и рынок ЖКХ в Вологде?
В Вологде избили соучредителя ассоциации ТСЖ Артема Сухих
Вологжанка не смогла отсудить компенсацию за не выданные банкоматом «Сбербанка» деньги
Здания и имущество Вологодского текстильного комбината продали московской фирме
Досрочное голосование в Вологде: "карусель", подкуп жителей и голос умершего избирателя
Вологжанка через суд взыскала с турфирмы стоимость путевки в Турцию
Курский депутат Максим Васильев объяснил свое пребывание в Вологде бескорыстным желанием помочь
Учредителя «Стройиндустрии» Вячеслава Гудкова оправдали по делу о нецелевом использовании денег дольщиков
28.08.2019 [Общество]

«Церковь Сретения на бетоне – разбитое сердце вологжан»: в Вологде прошел митинг защитников зеленой набережной

2178
1
24.08.2019 [Общество]

Защитники набережной Вологды разработали альтернативную концепцию её развития

2984
4
29.08.2019 [БлогоVO]

Итак, еще раз о вологодских набережных, теперь с полной ответственностью и свежими впечатлениями из Вологды

1541
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологодские спортсмены завоевали награды межрегиональных соревнований по городошному спорту
В Череповце арестовали водителя, насмерть сбившего двух человек на «зебре»
63-летняя женщина погибла в столкновении УАЗа и «Лады» в Никольске
Новый спорткомплекс с бассейном открыли в Череповце
В Кадуе участковый задержал мошенников, торговавших противопожарными датчиками
В Сокольском районе будут судить браконьера, который в лесу стрелял в специалиста охотдепартамента
Штраф в 125 тысяч рублей, выписанный детдому в Харовске, признали незаконным
 


31.08.2019 [Общество]

80 % проектов «Народного бюджета ТОС» реализовано в Вологде

1239
0
04.09.2019 [БлогоVO]

Не верилось

72
0
04.09.2019 [Обзор Прессы]

Промышленные выбросы задушат квотами

83
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика