В Сокольском районе будут судить браконьера, который в лесу стрелял в специалиста охотдепартамента

В Вологодской области следователи завершили расследование уголовного дел, возбужденного в отношении 43-летнего браконьера, который в состоянии опьянения угрожал инспектору охотнадзора. Нарушителя также обвиняют в незаконном хранении и хищении оружия.



По версии следствия, в конце ноября 2018 года, пьяный обвиняемый незаконно охотился в компании приятелей в районе деревни Казнакурьево Сокольского района. В лесу приятели встретили проводивших рейд специалиста охотдепартамента и инспектора по охране диких животных. Браконьер отказался представить специалистам документы на оружие и право охоты, вместо этого решил выстрелить в сотрудника департамента.

«Используя находившееся при себе огнестрельное ружье, он произвел неоднократные выстрелы в сторону должностного лица с целью запугать его и воспрепятствовать его законной деятельности», — пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Когда охотника всё же удалось проверить, документов у него не оказалось, у обвиняемого изъяли карабин «Сайга — 308-1».



Лишившись огнестрельного оружия, браконьер вооружился ножом и порезал две шины снегоболотохода инспектора по охране животных. Ущерб составил более 18 тысяч рублей.



Пока сотрудники природоохранных ведомств занимались ремонтом, обвиняемый похитил изъятый карабин и убежал.



Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 7 лет лишения свободы.