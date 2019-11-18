Вологодский суд отказал пенсионному фонду в возврате ошибочно перечисленной умершему пенсии

Арбитражный суд Вологодской области отказал воронежскому управлению пенсионного фонда в иске к зарегистрированной в Вологде кредитной организации. Сотрудники ПФР требовали взыскать ошибочно перечисленные 7,4 тысячи рублей пенсии умершему мужчине.

Как следует из материалов дела, пенсионер оформил займ в кредитной организации, но не вернул его, а затем умер. Не получив данные о смерти гражданина, пенсионный фонд продолжил перечислять пенсию на его счет в банке, а приставы, обнаружив, что на счету появились деньги, списали их в счет уплаты долга. Всего было перечислено, а затем взыскано 7,4 тысяч рублей.

— Пенсионный фонд потребовал от общества возвратить денежные средства, полученные из пенсии умершего гражданина, считая их неосновательным обогащением, — сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Тем не менее, суд не посчитал доводы ПФР весомыми, заключив, что деньги умершему пенсионеру выплачивались незаконно, а вот взыскание произошло согласно вступившему в силу решению суда. Кроме того, пенсионный фонд не представил доказательств того, что кредитная организация знала о том, что должник умер. В итоге в иске ПФР было отказано.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологде сотрудница ПФР присвоила себе миллион рублей из пенсии умершего человека.