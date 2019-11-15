В Вытегре волки загрызли собаку

В Вытегре рано утром 14 ноября волки загрызли собаку, которая была на привязи. Об инциденте NewsVo рассказала хозяйка погибшего животного Елена Жукова.

«Вчера ночью в 3:10 проснулась от странного лая, не похожего на собачий, затем последовал лай моей собаки и дикий визг! Выбежав на улицу, мы увидели четырех волков — огромных, матерых. Два волка стояли на страже, а двое рвали уже мертвое тело моей собаки, один волк перемахнул через забор, сломав при этом своим телом планку на воротах», — говорит женщина.

По словам Елены, еще один волк убежал только после того, как люди начали кричать и стукнули ему по спине. Через несколько минут диких животных уже видели на соседних улицах: еще одну собаку спас хозяин и то, что она находилась в вольере.

Елена также рассказала, что волков в Вытегре видели и раньше, но это были волки-одиночки, от которых удавалось спасти домашних питомцев.

Ранее NewsVo сообщал, что в 2019 году охотникам, добывшим волка на территории Вологодской области, планируют выплатить около 2,3 млн рублей премий. За первые полгода деньги перечислили за 490 убитых особей. Кроме того, охотникам, которые добывают волка, отдается примерно 30% от квоты добычи лося и кабана в качестве поощрения.