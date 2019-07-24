Охотникам, добывающим волка, в 2019 году выплатят 2,3 млн рублей премий из бюджета области

В 2019 году охотникам, добывшим волка на территории Вологодской области, планируют выплатить около 2,3 млн рублей премий. По данным регионального правительства, с начала года деньги перечислили уже за 490 убитых особей.

«В этом году реестры на выплату формировались дважды. Первые выплаты были проведены в апреле в размере 600 тысяч рублей за 150 особей волка. В июне губернатором области принято решение о дополнительном выделении средств. Такое решение связано с необходимостью поддержания численности хищника на минимальном уровне и исключения возникновения очагов бешенства в дикой природе, - рассказал заместитель губернатора Вологодской области Михаил Глазков. - Сейчас премии на общую сумму более 1,4 млн. рублей перечислены еще за 340 добытых особей. Реестр на выплату был сформирован на основании всех заявлений, поступивших до июля текущего года.

До конца года охотникам планируют перечислить еще порядка 260 тысяч рублей.

В областном правительстве отмечают, что по сравнению с 2016 годом в 2,8 раза увеличены объемы ежегодного бюджетного финансирования на регулирование численности хищника. Удалось полностью ликвидировать задолженность по выплате таких премий.

Кроме того, охотникам, которые добывают волка, отдается примерно 30% от квоты добычи лося и кабана в качестве поощрения. В предстоящем сезоне охоты 110 разрешений на добычу лося и 55 – на добычу кабана получат охотники – волчатники.