Охотникам, добывающим волка, в 2019 году выплатят 2,3 млн рублей премий из бюджета области

24.07.2019 [Общество]

В 2019 году охотникам, добывшим волка на территории Вологодской области, планируют выплатить около 2,3 млн рублей премий. По данным регионального правительства, с начала года деньги перечислили уже за 490 убитых особей.

«В этом году реестры на выплату формировались дважды. Первые выплаты были проведены в апреле в размере 600 тысяч рублей за 150 особей волка. В июне губернатором области принято решение о дополнительном выделении средств. Такое решение связано с необходимостью поддержания численности хищника на минимальном уровне и исключения возникновения очагов бешенства в дикой природе, - рассказал заместитель губернатора Вологодской области Михаил Глазков. - Сейчас премии на общую сумму более 1,4 млн. рублей перечислены еще за 340 добытых особей. Реестр на выплату был сформирован на основании всех заявлений, поступивших до июля текущего года.

До конца года охотникам планируют перечислить еще порядка 260 тысяч рублей.

В областном правительстве отмечают, что по сравнению с 2016 годом в 2,8 раза увеличены объемы ежегодного бюджетного финансирования на регулирование численности хищника. Удалось полностью ликвидировать задолженность по выплате таких премий.

Кроме того, охотникам, которые добывают волка, отдается примерно 30% от квоты добычи лося и кабана в  качестве поощрения. В предстоящем сезоне охоты 110 разрешений на добычу лося и 55 – на добычу кабана получат охотники – волчатники.

«Результатом комплекса поощрительных мер стало снижение численности волка. По итогам последнего учета на всей территории угодий области обитает порядка 300 хищников, это почти на 30% меньше по сравнению с данными прошлого года», – отметил Михаил Глазков.

 

Тэги: охотники

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

"Ну и что, что берега будут забетонированы": вологодский губернатор высказался о работах на набережной
В Череповце скончался 36-летний боксер Артем Игнатьев
Минус "Янтарь плюс": как в Череповецком районе разворовали детский лагерь
Верховный суд РФ признал незаконным решение Вологодской гордумы о застройке берега возле Ледовой арены
Жители Великого Устюга возмущены контрактами на уборку улиц с фирмой, которая некачественно работала в прошлом году
Премьер Дмитрий Медведев: "Если губернатор не понимает архитектора, губернатора надо менять"
Тариф на вывоз ТКО в Вологде сделали таким же, как в Череповце
В Череповце беременная женщина попала в больницу после ДТП
В Череповце ОПГ под руководством полицейского обвиняется в серии грабежей и краж
«Лидеры берут стабильно в каждом раунде по пять-шесть вопросов из семи»: как в Вологде играют в паб-квизы
24.07.2019 [Происшествия]

18-летний житель Тарногского района во время ссоры до смерти избил сверстника

275
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Охотникам, добывающим волка, в 2019 году выплатят 2,3 млн рублей премий из бюджета области
В доме №5 на улице Пригородной в Вологде больше трех месяцев живут без горячей воды
18-летний житель Тарногского района во время ссоры до смерти избил сверстника
Дорогу Вологда-Норобово обещают отремонтировать к 1 сентября
Житель Вожеги подозревается в нападении на 6-летнего ребенка: мужчина объявлен в розыск
«Я с вами»: Борис Гребенщиков поддержал зеленую набережную в Вологде
«Сигма», «Взлет» или «Ультра»: в Вологде выбирают название для нового центра поддержки одаренных детей
 


20.07.2019 [Общество]

"Ну и что, что берега будут забетонированы": вологодский губернатор высказался о работах на набережной

5989
0
24.07.2019 [БлогоVO]

Откуда взялся бетон?

108
0
20.07.2019 [Обзор Прессы]

Росстат назвал количество россиян с официальной зарплатой свыше 1 млн рублей

648
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика