В Усть-Кубинском районе администрация незаконно отказала многодетной семье в получении земельного сертификата

В Усть-Кубинском районе администрация незаконно отказала многодетной семье в предоставлении денежной выплаты взамен земельного участка, сообщает прокуратура Вологодской области.

Нарушения были выявлены во время проверки по обращению местного жителя. Было установлено, что администрацией района мужчина поставлен на учет в качестве лица, имеющего право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно.

Несмотря на это, постановлением администрации района заявителю было отказано в предоставлении единовременной денежной выплаты взамен земельного участка в сумме 223 тыс. рублей из-за того, что заявитель не предоставил чиновникам договор по кредиту, на погашение которого собирался направить деньги. Однако, по закону, мужчина и не был обязан его предоставлять, поэтому решение администрации было признано незаконным.

По фактам выявленных нарушений руководителю администрации Усть-Кубинского района прокуратурой района внесено представление о необходимости устранить нарушения. Восстановление прав многодетной семьи находится на контроле прокуратуры.

Как ранее сообщал NewsVo, программа «Земельный сертификат» работает в регионе с января 2019 года, её главная задача — возможность предоставления единовременной денежной выплаты взамен земельного участка многодетным семьям. Цель — улучшение жилищных условий не менее 1761 семьи ежегодно. Деньги семья может потратить на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения либо земельного участка, строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома, на оплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, на погашение долга при уплате процентов по жилищным кредитам и на уплату цены договора участия в долевом строительстве.