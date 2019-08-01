В Вологодской области 908 многодетных семей отказались от «земельного сертификата»

908 многодетных семей в Вологодской области отказались от «земельного сертификата» в пользу получения участка в собственность. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Программа "Земельный сертификат" работает в регионе с января 2019 года и в настоящее время исполнена на 62%.

«Её главная задача - возможность предоставления единовременной денежной выплаты взамен земельного участка многодетным семьям. Цель – улучшение жилищных условий не менее 1761 семьи ежегодно, - рассказал Эдуард Зайнак. - На предоставление многодетным семьям «Земельных сертификатов» на 2019 год выделены средства областного бюджета в размере 399 млн. рублей. Лимиты бюджетных обязательств доведены до всех уполномоченных на предоставление сертификатов органов».

Право на единовременную выплату получают семьи, в которых воспитываются трое и более детей, а также состоящие на учете на получение бесплатно в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства. Исходя из средней кадастровой стоимости квадратного метра земельных участков для ИЖС была определена сумма единовременной выплаты – 223 тысячи 400 рублей.

«Данная выплата может быть направлена на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения либо земельного участка, строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома, на оплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, на погашение долга при уплате процентов по жилищным кредитам и на уплату цены договора участия в долевом строительстве», - уточнил заместитель губернатора Эдуард Зайнак.

Основой для разработки и внедрения инициативы стали результаты социологического исследования, которое проводилось в Вологде, Череповце и крупных районах области. В ходе опроса были выбраны 1000 многодетных семей, 82% из которых заявили, что хотели бы получить «земельный сертификат» вместо земельного участка. Оставшиеся 18% рассматривают возможность продажи полученного земельного участка. Кроме того, как ранее сообщал Newsvo, примерно 32% из выделенных многодетных семьям в Вологодской области участков перепродаются.