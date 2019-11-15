Убившую соседа в подъезде жительницу Харовска приговорили к шести годам колонии

В Харовске вынесли приговор 27-летней женщине, которая ударом ножа в грудь убила соседа в подъезде дома. Ближайшие шесть лет она проведет в колонии общего режима.

Как ранее сообщал NewsVo, 56-летнего мужчину с ранением груди нашли в подъезде дома на улице Механизаторов 18 июня. Пострадавший скончался в скорой, по пути в больницу. По «горячим следам» правоохранители задержали подозреваемую. Ею оказалась 27-летняя соседка погибшего.

— Следствием и судом установлено, что вечером 18.06.2019 в г. Харовске в подъезде одного из домов 27-летняя женщина поссорилась с соседом. Тогда она вынесла из своей квартиры нож и нанесла им удар по телу мужчины, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

В пресс-службе СКР в июне 2019 года Newsvo также пояснили, что, по словам подозреваемой, словесные ссоры возникали у неё с убитым и раньше. В день убийства он также оскорбил её мужа, что могло стать причиной происшествия. Известно, что и подсудимая, и погибший мужчина в тот вечер были пьяны.