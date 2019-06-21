В Харовске 27-летняя женщина ударила соседа ножом за то, что тот оскорбил её мужа

21.06.2019 [Происшествия]

В Харовске следователи возбудили уголовное дело по факту убийства местного жителя 

По версии следствия, 18 июня после 22 часов в подъезде дома на улице Механизаторов был обнаружен 56-летний мужчина с ранением груди. Пострадавший скончался в скорой, по пути в больницу. 

По "горячим следам" правоохранители задержали подозреваемую. Ею оказалась 27-летняя соседка погибшего. 

«Задержанная признала свою вину, указав на ссору на почве выяснения отношений и оскорблений», - сообщает пресс-служба СУСК РФ по Вологодской области 

В пресс-службе СКР Newsvo также пояснили, что, по словам подозреваемой, словесные ссоры возникали у неё с убитым и раньше. В день убийства он также оскорбил её мужа, что могло стать причиной происшествия.  Были ли убитый и подозреваемая пьяны в тот вечер – выяснит следствие в рамках экспертиз. 

Решается вопрос об аресте задержанной. Расследование уголовного дела продолжается.

Тэги: убийство

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Певица Анна Семенович отравилась вареным языком во время гастролей в Вологде
Протестующих в Шиесе останавливает вологодский ОМОН?
Клиенты автосалона «Северный» в Череповце не могут получить купленные машины
«Путин, помоги!»: о чём жители Вологодской области просят президента
В Вологде два подростка на скутере столкнулись с КамАЗом и погибли
Вологодскую «Арт-рыбу» оштрафовали на 320 тысяч рублей из-за некачественного лосося
В Вологде демонтировали знак «Я люблю Паклю»
В Вологде водитель ВАЗа сбил на «зебре» 58-летнюю женщину
На перекрестке улиц Ленинградской и Октябрьской в Вологде столкнулись автобус и «Мерседес»
Водитель УАЗа, сгоревший в своем авто в Кич-Городецком районе, стал жертвой жестокого убийства
21.06.2019 [Экономика]

Вологдастат: средняя зарплата в Вологодской области составляет 37 228 рублей

752
0
20.06.2019 [Общество]

Протестующих в Шиесе останавливает вологодский ОМОН?

7685
6
20.06.2019 [Общество]

«Путин, помоги!»: о чём жители Вологодской области просят президента

4363
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Синоптики обещают в Вологодской области грозы с градом и сильным ветром
В благоустроенном Пионерском сквере Вологды открыли памятник летчику Александру Клубову
Череповчанин попытался украсть скутер, но его остановили сотрудники ГИБДД
Череповчанин Юрий Замироха завоевал серебро чемпионата мира по савату
Под Вологдой временно перекроют спуск с трассы А-114 на дорогу в сторону Архангельска
Вологдастат: средняя зарплата в Вологодской области составляет 37 228 рублей
С череповецкого предпринимателя могут взыскать 690 тысяч рублей за торт со Смешариками и Лунтиком
 


20.06.2019 [Общество]

Протестующих в Шиесе останавливает вологодский ОМОН?

7685
0
21.06.2019 [БлогоVO]

С каких пор Путин стал у нас символом государства?

296
0
21.06.2019 [Обзор Прессы]

«Попробуйте только стать писателями – я из вас ремнем эту дурь выбью!» Сын Виктора Астафьева делится воспоминаниями об отце.

115
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика