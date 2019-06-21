В Харовске 27-летняя женщина ударила соседа ножом за то, что тот оскорбил её мужа

В Харовске следователи возбудили уголовное дело по факту убийства местного жителя



По версии следствия, 18 июня после 22 часов в подъезде дома на улице Механизаторов был обнаружен 56-летний мужчина с ранением груди. Пострадавший скончался в скорой, по пути в больницу.



По "горячим следам" правоохранители задержали подозреваемую. Ею оказалась 27-летняя соседка погибшего.



«Задержанная признала свою вину, указав на ссору на почве выяснения отношений и оскорблений», - сообщает пресс-служба СУСК РФ по Вологодской области



В пресс-службе СКР Newsvo также пояснили, что, по словам подозреваемой, словесные ссоры возникали у неё с убитым и раньше. В день убийства он также оскорбил её мужа, что могло стать причиной происшествия. Были ли убитый и подозреваемая пьяны в тот вечер – выяснит следствие в рамках экспертиз.



Решается вопрос об аресте задержанной. Расследование уголовного дела продолжается.