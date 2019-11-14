В Череповце будут судить двух подростков, грабивших на улице других детей

В Череповце два 14-летних мальчика предстанут перед судом за разбой. Семиклассник и восьмиклассник отбирали у младших школьников деньги, стреляя в них шариками из игрушечного пистолета.

По версии следствия, 26 сентября жертвами нападений стали случайно встреченные подростками дети.

— Требуя передать деньги, подростки угрожали насилием и направляли на потерпевших игрушечный пружинно-поршневой пистолет, и производили из него выстрелы пластиковыми шариками, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

У двоих потерпевших, 11 и 12 лет, денег не оказалось, а у двух других, 12 и 13 лет, обвиняемые забрали мелочь в общей сумме 120 рублей.

Уголовное дело, возбужденное по ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой), направлено в суд.

Ранее Newsvo сообщал, что в Вологодской области фиксируют рост подростковой преступности. Так, в первом полугодии 2019 года в регионе на 25% возросло количество совершенных подростками тяжких преступлений, на 39% стало больше преступлений, совершенных детьми в общественных местах.