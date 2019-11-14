Клиника "РЖД-Медицина" в Вологде снова разместила на своем здании незаконный баннер

Клиника "РЖД-Медицина" в Вологде снова разместила на своем здании на улице Челюскинцев, 48 незаконный информационный баннер, который был убран в октябре.

В начале октября в железнодорожную клинику обратился вологжанин Кирилл Шелепин. Он обратил внимание руководства учреждения на то, что они нарушают правила благоустройства Вологды, разместив на своем здании огромную информационную вывеску, а на заборе - баннеры с рекламой услуг массажиста и водительской комиссии.

Напомним, согласно правилам благоустройства Вологды, учреждение может размещать на здании только одну информационную вывеску, которая должна быть не более 50 сантиметров в высоту, в длину - не более 70 процентов фасада (не более 15 метров) и не должна закрывать окна. Размещение рекламы на заборах запрещено.

Все три вывески клиники РЖД были размещены с нарушением этих правил. Отметим, что в администрации Вологды контролем за наружной рекламой занимается административный департамент, который, как уверяют чиновники, регулярно проводит рейды по незаконной рекламе. Между тем, эти баннеры клиники РЖД висели как минимум несколько месяцев.

Кириллу Шелепину в клинике ответили, что постараются устранить нарушения:

- Кирилл, мы работаем над вашим обращением. Постараемся в кратчайшие сроки.

К 11 октября незаконные баннеры были убраны. Информационную вывеску разместили над входом:

Однако на днях огромный незаконный баннер клиники РЖД... вновь появился на здании:







По данным Newsvo, сегодня сотрудники административного департамента должны провести проверку этого здания. Согласно закону об административных правонарушениях Вологодской области, нарушение правил благоустройства наказывается штрафом для юридических лиц в размере от 10 до 50 тысяч рублей.

Напомним, что со здания вологодского филиала МГЮА на улице Марии Ульяновой (его возглавляет бывший начальник вологодского УМВД Виталий Федотов) до сих пор не убрали две незаконные вывески университета. Кроме того, незаконную вывеску на этом здании не хочет убирать и столовая. Можно констатировать, что административный департамент в Вологде не справляется со своими обязанностями.

UPD: На место выехала сотрудник административного департамента. Клинике дали срок до 15 ноября, чтобы убрать незаконную вывеску.