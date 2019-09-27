Неприкасаемые: как в Вологде не хотели убирать незаконные вывески с исторического здания

Евгения Сибирцева

История о том, почему в Вологде можно халатно относиться к фасадам исторических зданий, а жителям приходится месяцами обращаться к чиновникам и в надзорные ведомства, чтобы добиться соблюдения законодательства. Рассказываем, как это происходит.

Со здания на улице Марии Ульяновой, 18, где находится Вологодский филиал Московской государственной юридической академии, в сентябре, наконец, убрали три огромные вывески учебного заведения, которые в прошлом году шокировали некоторых вологжан своей неуместностью в историческом центре города. Как выяснил Newsvo, эти конструкции были размещены неправомерно, хотя в администрации Вологды говорили, что нарушений там нет.

«Я худею со всех участников процесса»

Напомним, летом прошлого года некоторые жители были шокированы огромными вывесками на фасаде здания Вологодского филиала МГЮА на улице Марии Ульяновой, 18.

Фотографии с вывесками появились в соцсети в августе 2018 года. Жители удивлялись, как можно было так оформить фасад в историческом центре городе:

- Нате вам, получите. Чистый, беспримесный ужас на старинном здании в центре Любимого Города (тм). Я худею со всех участников процесса, - так прокомментировал внешний вид здания Сергей Непряхин в августе 2018 года.

В то время на фасаде было три огромные вывески МГЮА (плюс одна на входе):

Здание МГЮА на улице Марии Ульяновой, 18. Фото Сергея Непряхина. Август 2018 года.

Однако вместо того, чтобы привести фасад в порядок, в филиале МГЮА и администрации Вологды решили, что вологжане могут "худеть" дальше - вскоре на здании появилось еще две вывески. В столовой тоже посчитали, что нарушение можно "усилить", добавив еще одну свою конструкцию:

Фото сделано в апреле 2019 года.

Как выяснил NewsVo, такой вид в центре города… согласовала администрация Вологды. Прокомментировать ситуацию по телефону нам почему-то не захотели, попросив направить письменный запрос (хотя по Закону о СМИ чиновники должны отвечать и на устные запросы).

Не смогли прояснить ситуацию и в самом филиале МГЮА:

- Вывески на здание вернутся, у нас просто изменение вывесок. В соответствие с требованиями, которые установлены, новыми, - сообщили Newsvo в приемной вологодского филиала МГЮА в конце августа.

Что за требования, сотрудница МГЮА пояснить не смогла, сказав, что специалист, отвечающий за эти вопросы, в отпуске. Отметим, что никаких новых требований к наружным вывескам в Вологде с момента размещения этих конструкций на здании МГЮА не появлялось.

Напомним, филиал МГЮА в Вологде возглавляет бывший начальник вологодского УМВД Виталий Федотов.

«Все хорошо, все согласовано»

Интересно то, как «менялось» мнение администрации Вологды о законности этих вывесок. Об этом нам рассказали жители, которые сразу заметили нарушение на улице Марии Ульяновой, 18 и решили добиться его устранения. Отметим, что вологжанка Наталья обратилась к городскую администрацию еще до того, как вывески были «узаконены» чиновниками. И сначала они вынесли институту МГЮА предупреждение. А потом почему-то сами же это нарушение… согласовали.

- В результате Наталья продолжила борьбу, выясняя почему то, что вчера было нарушением, сегодня стало вдруг согласованным паспортом фасада. Пришлось обращаться в прокуратуру и не один раз. Прокуратура все пересылала обращения администрации, и та снова отписывалась, мол, все хорошо, все согласовано. В итоге Наталья обратилась в областную прокуратуру, где прямым текстом указала, где и какие нарушения, и почему так нельзя согласовать паспорт, и ее обращение вновь вернули в городскую прокуратуру. После того, как уже все было разжевано и в рот положено, прокуратура-таки среагировала и вынесла представление, - рассказал Newsvo юрист, знакомый с ситуацией.

Отметим тот факт, что огромные конструкции «украсили» здание на улице Марии Ульяновой летом 2018 года. Тогда как паспорт этого фасада утвердили в администрации города лишь 7 декабря 2018 года. И схема размещения и размер этих вывесок в паспорте один в один повторяет тот вид, который приобрел фасад этого исторического здания с «легкой руки» Вологодского филиала МГЮА и столовой.

Схема вывесок на Марии Ульяновой, 18 в паспорте фасада этого здания.

Кто же утвердил такой паспорт фасада в центре города? В самом документе сайте администрации Вологды написано, что это сделал заместитель начальника ДГХ по вопросам архитектуры. Эту должность занимает Александр Борисовский.

Размер некоторых вывесок, их количество и место размещения нарушали Правила благоустройства Вологды. В частности, у одной организации может быть не более одной вывески. При этом у филиала МГЮА их было шесть (!)

NewsVo направил письменный запрос в администрацию Вологды, чтобы нам пояснили, как же так получилось. По мнению начальника департамента градостроительства Анатолия Баранова, Правила благоустройства Вологды не распространяются на… объекты культурного наследия. Но, если такие здания не подпадают под эти правила, зачем же делать для них паспорт фасада, обязанность изготовления которого предусмотрена этими Правилами благоустройства?

В прокуратуре Вологды с Анатолием Барановым не согласны. В ответе, который ведомство предоставило Наталье в июле этого года, говорится, что при согласовании фасада здания на Марии Ульяновой, 18 были нарушены Правила благоустройства Вологды. Более того, вывески МГЮА были размещены с нарушением требований градостроительных регламентов охранной зоны объектов культурного наследия.

Прокуратура вынесла в адрес администрации Вологды представление об устранении нарушения прокуратура. В итоге в сентябре три верхние вывески МГЮА были демонтированы. При этом на здании все еще остаются три таблички вуза и две - столовой, хотя у каждого заведения должна быть всего одна.

Сентябрь 2019 года. Фото NewsVo.

Отметим, что прокуратура города почему-то так и не обязала администрацию Вологды изменить паспорт этого фасада:

- Заявления о внесении изменений в паспорт фасада здания в адрес Администрации города Вологды не поступали, - ответил NewsVo Анатолий Баранов.

К слову, вологжанин Кирилл Шелепин, который также обратил внимание городской администрации на нарушение в оформлении этого здания, 23 августа 2019 года получил ответ, из которого следует, что… никакого нарушения нет (!). Хотя к тому времени нарушения были подтверждены даже прокуратурой. Более того, начальник департамента градостроительства Анатолий Баранов, подписавший этот ответ, добавил в конце, что этот паспорт фасада «может быть рекомендован для дальнейшей реализации».

У редакции NewsVo нет информации, был ли кто-то наказан за размещение вывесок на здании на улице Марии Ульяновой, 18. Судя по ответам городской администрации и оставшимся на здании вывескам, можно предположить, что ни один из участников этого бюрократической истории не пострадал - в отличие от внешнего вида исторического здания.