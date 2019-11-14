В Вологде бухгалтер перевела мошенникам 420 тысяч рублей

В Вологде мошенники похитили 420 тысяч рублей с личного счета бухгалтера одной из фирм, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Сотруднице организации позвонили неизвестные и сообщили, что на ее имя пытаются оформить кредит. Для отмены операции нужно было внести небольшую сумму на свой счет, а после сообщить пароли из смс-сообщений. Затем на телефон 45-летней вологжанки поступил звонок от якобы сотрудников службы безопасности, которые сообщили о подозрительном списании денег уже с другой карты. В общей сложности мошенники завладели 420 тысячами рублей.

Обманутая женщина написала заявление в полицию, возбуждено уголовное дело. Как уточнили в пресс-службе областного УМВД, деньги принадлежали вологжанке, не организации, в которой она работала.

Ранее NewsVo сообщал, что в России за год в четыре раза выросло количество мошенничеств с банковскими картами.