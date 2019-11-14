Череповецкого мастера оштрафовали на 20 тысяч рублей за падение рабочего с высоты

14.11.2019 [Происшествия]

Суд оштрафовал 47-летнего мастера строительной организации в Череповце, по вине которого рабочий упал с высоты и получил травмы. 

Инцидент произошел 19 августа 2019 года: мастер строительно-монтажной в ходе ремонта на территории организации-заказчика велел работникам сделать монтажный проем для подъема минеральной ваты. Проем необходимо было сделать с отметки +88,0 метров на отметку +96,0 метров. 

— Подсобный рабочий 1996 г. р. вышел на площадку и, сделав несколько шагов, упал в неогороженный монтажный проем, получив телесные повреждения, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью, — говорится в сообщении регионального управления следственного комитета.

Государственная инспекция труда проводила проверку по факту несчастного случая и пришел к выводам, что мастер при выполнении работ не принял мер к ограждению выполненного проема, не обозначил проем знаками безопасности, не контролировал место нахождения работников и не запретил им приближаться к зоне повышенной опасности. Тем самым мужчина, по версии следствия, не обеспечил требования безопасности труда.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). В ходе следствия обвиняемый выплатил пострадавшему молодому человеку денежную компенсацию. По результатам рассмотрения дела в суде мастеру назначили судебный штраф в размере 20 тысяч рублей.

Ранее NewsVo сообщал, что в Череповце 41-летнего мастера монтажной организации оштрафовали на 200 000 рублей за гибель на объекте 54-летнего рабочего. Трагедия произошла вечером 27 июня. На территории строящегося объекта одной из крупных фирм города обрушились стационарные металлические леса вместе с находившимся на них стропальщиком. Мужчина упал с высоты и от полученных травм скончался на месте происшествия.

Тэги: несчастный случай

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде осыпается берег над забетонированной частью набережной
В Вологде разваливается Горбатый мост
Синоптики прогнозируют рост уровня воды в реке Вологда 10 ноября
На улице Луначарского в Вологде частично обвалился берег реки
Уровень воды в реке в Вологде приближается к критической отметке в 112,2 метра
Мошенники украли со счета вологодской фирмы 4,5 млн рублей
723 дачных участка затоплены в Вологде
Заработок без налогов: как сборщики милостыни на улицах Вологды притворяются инвалидами и пенсионерами
В противотуберкулезном диспансере в Череповце санитарок переводят в уборщиц
Житель Вологды подозревается в убийстве жены, которая хотела с ним развестись
13.11.2019 [Политика]

В Вологде появился пятый кандидат на пост мэра

1846
0
13.11.2019 [Общество]

Дело супругов Шиллеров, строивших дома для дольщиков в Алексино, направили в суд повторно

2296
2
12.11.2019 [Общество]

Заработок без налогов: как сборщики милостыни на улицах Вологды притворяются инвалидами и пенсионерами

3794
4

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Управление автодорог оштрафовали на 200 000 рублей за отсутствие разметки на улице в Устюжне
В Вологде бухгалтер перевела мошенникам 420 тысяч рублей
МегаФон в 5 раз увеличил скорость интернета для «умных» вещей
В Белозерске при ликвидации ЧП со скважиной сломалась бурильная машина
Вологодские полицейские подарили Деду Морозу ёлку из погон
Череповецкого мастера оштрафовали на 20 тысяч рублей за падение рабочего с высоты
В Кичменгском Городке владелицу кафе осудили условно за присвоение алкоголя и растрату
 


12.11.2019 [Общество]

Заработок без налогов: как сборщики милостыни на улицах Вологды притворяются инвалидами и пенсионерами

3794
0
14.11.2019 [БлогоVO]

Профессор = грузчик

16
0
13.11.2019 [Обзор Прессы]

Портрет майора. В тихой Тотьме свел счеты с жизнью росгвардеец

1082
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика