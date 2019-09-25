В Череповце мастера, по вине которого погиб 54-летний рабочий, оштрафовали на 200 000 рублей

25.09.2019 [Происшествия]

В Череповце 41-летнего мастера монтажной организации оштрафовали за гибель на объекте 54-летнего рабочего, сообщает региональное управление следственного комитета.

Как ранее сообщал NewsVo, трагедия произошла вечером 27 июня. На территории строящегося объекта одной из крупных фирм города обрушились стационарные металлические леса вместе с находившимся на них стропальщиком. Мужчина упал с высоты и от полученных травм скончался на месте происшествия.

Следствие пришло к выводу, что обрушение произошло из-за нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, а именно превышения допустимой нормы нагрузки на пролет продольных обслуживающих площадок. 

— В ходе расследования всех обстоятельств следователи СКР пришли к выводу о том, что   произошедшее стало возможным в результате преступной небрежности мастера организации, ответственного за соблюдение правил безопасности при ведении работ подчиненными сотрудниками. В частности, он проводил перемещение металлоконструкций без наряд-допуска и проектно-технологической документации на производство работ с применением грузоподъемных машин, а также выдал задание на размещение груза в не предназначенном для этого месте, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ). Мастер свою вину полностью признал, раскаялся и, поскольку к уголовной ответственности он привлекается впервые, ходатайствовал о замене наказания на судебный штраф. Известно, что он перечислил семье погибшего 900 тысяч рублей.

В итоге судом мужчине была назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в сумме 200 тыс. рублей, уголовное преследование по данному делу прекращено.

 

Тэги: несчастный случай, гибель человека, штрафы

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